Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wird auch in Leimens historischem Rathaus Einzug halten. Foto: Frenzel

Von Thomas Frenzel

Leimen. Wie teuer ist eine Stützmauer? Welchen Wert hat eine Straße? Was ist der korrekte Preis für eine alte Straßenlaterne oder wie hoch ist der angejahrte Parkscheinautomat zu veranschlagen? Die Beantwortung dieser und vieler ähnlicher Fragen wird die Kämmerei in nächster Zeit ins Schwitzen bringen - und das über viele Monate hinweg. Denn für die Zahlenakrobaten der Stadtverwaltung steht ein Paradigmenwechsel an: 2020 muss auch die Große Kreisstadt Leimen einen Haushaltsplan auf die Reihe bringen, der den Richtlinien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) entspricht. Den groben Fahrplan für den Weg dorthin skizzierte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung Michael Münch, der im Kämmereiamt die NKHR-Projektleitung übernommen hat.

Dass es sich bei der Haushaltsumstellung bis 2020 um ein "sehr ambitioniertes Unterfangen" handelt, wie Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sagte, mochte Münch nur bestätigen. Denn die Eröffnungsbilanz, für die die städtische Infrastruktur mit ihren Mauern, Straßen oder Laternen genauso bewertet sein muss wie 1730 stadteigene Flurstücke, ist lediglich ein Aspekt. Bei der Annäherung an das in der freien Wirtschaft übliche Bilanzierungswesen wird auch jede städtische Dienstleistung zu einem "Produkt" - sei es der Fischereischein, der Personalausweis oder der Bebauungsplan. Zudem gilt es strategische Ziele zu benennen, ganz gleich ob es den Ausbau der Kinderbetreuung betrifft, die Anlage von Radwegen oder die Sprachförderung. Für jedes dieser Ziele ist dann auch der zu erwartende Ressourcenverbrauch zu ermitteln, sagte Münch.

Der NKHR-Projektleiter verhehlte auch nicht, dass sich Leimen reichlich Zeit genommen hat. 2009 hatte das Land die Umstellung bis 2016 beschlossen und 2013 die Übergangsphase noch einmal bis 2020 verlängert. Freilich: Leimen arbeitet nicht alleine auf den letzten Drücker - knapp zwei Drittel aller 1101 baden-württembergischen Kommunen haben Münch zufolge noch nicht auf das neue Rechnungswesen umgestellt.

Am Zeitdruck ändert das nicht. Laut Münch sollte die Benennung der städtischen "Produkte" bis zur Jahreshälfte 2019 über die Bühne gegangen sein, damit die Haushaltsberatungen für 2020 schon damit arbeiten könnten. Parallel muss die Schulung der Mitarbeiter und auch des Gemeinderats erfolgen. Und die erwähnte Eröffnungsbilanz werde wohl erst zur Jahresmitte 2020 vorgelegt werden, da sie auf den Zahlen der Jahresrechnung 2019 basiert, die noch nach den Regeln der alten Kameralistik erstellt wird.

Dass im Gemeinderat erhebliche Zweifel an der vom Land vorgegebenen Umstellung bestehen, wurde deutlich. Selbst für den OB, der die offizielle Vorteilsvariante einer besseren Nachverfolgung des Ressourcenverbrauchs vortrug, war viel Kommunales nicht liquidierbar: "Straßen lassen sich nicht verkaufen, eine Stadt ist kein Unternehmen."

Er stand damit auf einer Linie mit Michael Reinig (GALL), der leidgeplagt den Sinn der Eröffnungsbilanz in Frage stellte: Beim Bäderpark sei man ja schon einmal mit dem Verkauf von städtischer Infrastruktur auf die Nase gefallen und habe rückabwickeln müssen. Richard Bader (CDU) begrüßte hingegen ausdrücklich die neue Produktrechnung und die geforderte Festlegung von strategischen Zielen, deren Einhaltung dann auch besser überwacht werden könnten. Rudolf Woesch (FW) wollte über Sinn und Unsinn nicht streiten und Peter Sandner (SPD) wünschte dem Kämmereiamt ganz trocken nur eines: "Viel Glück!"

Ach ja. Obwohl der Gemeinderat angesichts der Landesvorgaben nichts zu entscheiden hatten, fasste er einen Grundsatzbeschluss: Das NKHR wird in Leimen eingeführt und die Einführung auch mit der Bereitstellung von Haushaltsmitteln unterstützt.