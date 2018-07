Leimen. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde ein 52-jähriger Fahrrad-Fahrer am Dienstagmorgen. Ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 8.30 Uhr auf der Adam-Müller-Straße in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs. Als der Autofahrer an der Einmündung zur Bremer Straße nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit dem 52-jährigen Radler, der ihm entgegenkam. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube und fiel dann auf die Fahrbahn.

Der Radfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Gegen den 59-jährigen Peugeot-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.