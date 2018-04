Die Otto-Graf-Realschule in Leimen. Foto: RNZ-Archiv

Leimen. (fre) Fassade, Fenster, Aufzug, Dach – bei der Otto-Graf-Realschule stehen in den kommenden Jahren allerhand Sanierungsarbeiten an. Billig wird die Angelegenheit nicht. Allein die Voruntersuchung, die der Gemeinderat jetzt beschloss, kostet rund 100.000 Euro. Umgesetzt werden sollen die Maßnahmen in den Jahren 2020 bis 2022.