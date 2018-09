Mehr Freiräume bei der Mittelbewirtschaftung gemäß dem Haushaltsplan und dazu freie Hand bei über- oder außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 Euro statt bisher 6000 Euro. Das bewilligte der Gemeinderat seinem Oberbürgermeister Hans D. Reinwald mit der Änderung der Hauptsatzung. Die entsprechenden Erhöhungen der Wertegrenzen segnete das Gremium einstimmig ab; bei der deutlichen Ausweitung der personellen OB-Befugnisse gab es zwei Neinstimmen von der FDP.

Insbesondere beim Personal wurde die oberbürgermeisterliche Kompetenz erweitert: Erst ab der Besoldungsgruppe A 11 muss er künftig den Gemeinderat um Zustimmung bitten, wenn es um Einstellung, Entlassung oder Beförderung geht. Der FDP-Ortsvorsitzende Alexander Hahn hatte in der Fragezeit vorgerechnet, dass sich dadurch das gemeinderätliche Mitspracherecht von 100 auf 34 Mitarbeiter reduziert. Das wollte denn auch Klaus Feuchter namens der FDP-Fraktion nicht mittragen.

Keine Diskussion gab es um die erwähnte Anhebung der Wertgrenzen, bei denen der OB in Eigenregie entscheiden darf. So darf er künftig bewegliches Vermögen bis zu einem Preis von 60.000 Euro veräußern, statt wie bisher bis zu 9000 Euro; er darf das Vorkaufsrecht bis zu 75.000 Euro (50.000 Euro) ausüben und Mietverträge über jährlich 15.000 Euro (9000 Euro) abschließen. Vergleichbare Steigerungen gab es auch bezüglich der Kompetenzen des gemeinderätlichen Verwaltungsausschusses.

OB Reinwald sah in diesen Anhebungen keine Ermächtigungsklausel, sondern eine Rückkehr zur Normalität. Hans Appel (CDU) verwies explizit auf das von der Stadt beauftragte Organisationsgutachten durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die diese neuen Wertgrenzen empfohlen habe. Dass auch der Städte- und Gemeindetag diese Wertgrenzen empfehle, so Klaus Feuchter (FDP), verwundere nicht: Der Städte- und Gemeindetag sei eine Versammlung der Bürgermeister.

Ralf Frühwirt (GALL) sah in dem Ja zu den neuen Wertgrenzen einen Vertrauensvorschuss, der sich jederzeit wieder ändern lasse, "wenn etwas aus dem Ruder läuft". Mit dem Delegieren der kleineren Entscheidungen an den OB und an den Verwaltungsausschuss, so Peter Sandner (SPD), könne sich der Gemeinderat wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren: Das zurückliegende Zusammenstreichen der oberbürgermeisterlichen Kompetenzen habe ja nur zu den Nadelstichen gehört, mit denen die CDU dem damaligen SPD-Oberbürgermeister Wolfgang Ernst zeigen wollte, wo der Hammer hängt.