Ein Anblick, den es so bald nicht mehr gibt: Die Lingentaler Linde muss wegen Einsturzgefahr gefällt werden. Foto: Ullrich

Leimen-Lingental. (mu) Die alte Linde am Ortseingang, die vielen Lingentalern als Wahrzeichen gilt, muss gefällt werden. Der rund 80 Jahre zählende Baum ist hohl und dadurch akut einsturzgefährdet, bedauert Stadtrat Bruno Lindenbach, der gleichzeitig der Besitzer der Lingentaler Linde ist. Er verspricht, einen neuen Baum zu pflanzen, sobald es die Umstände erlauben.

Derweil schreiten die Arbeiten in der Großbaustelle Lingental weiter voran. Jürgen Petschenka vom gleichnamigen Ingenieurbüro gibt einen Einblick in den Sanierungsprozess: "Derzeit wird der Kanal über die Kreuzung hinaus und in Richtung Magnolienweg verlegt. Wir beginnen mit dem Gehwegausbau und Leerrohre werden verlegt."

Bis Ende Juli sollen diesen Arbeiten fertig sein, dann gehe es mit dem zweiten Abschnitt weiter. Zuvor wird die Straße von Leimen in Richtung Lingental abgefräst, die Zufahrt ist hier dann vorübergehend nicht möglich.