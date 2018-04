Leimen. (fre) Derweil die Vorbereitungen für die ab Juni geplante Vollsperrung der L600-Ortsdurchfahrt von Lingental auf Hochtouren laufen, fasste der Gemeinderat einstimmig eine Bebauungsplanänderung im Ortsteil Lingental in eine Satzung. Sie betrifft den Bebauungsplanbereich "Hinter dem Hof" und damit eine Fläche von 2,61 Hektar, die direkt an die L 600 angrenzt, sie in Teilen sogar mit einschließt.

Nach Worten von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald geht es bei dieser Planänderung vor allem um die Anpassung von Baufenstern. In der Vergangenheit war hier und da jenseits der ausgewiesenen Baufenster gebaut worden, ohne deren vorgeschriebene Größe zu überschreiten. Dies warf auch Bauamtsleiter Holger Gora in die Debatte. Zudem wird durch die Satzungsänderung die bauliche Nutzung der Grundstücke erweitert: Grundflächen- und Geschossflächenzahl werden auf 0,2 beziehungsweise auf 0,4 erhöht. Damit folgt die Planänderung der bereits erfolgten Verdichtung. Und: In Teilbereichen werden anstelle der Einzelhausbebauung auch Doppelhäuser zugelassen, wie Wolfgang Stern (CDU) auf Nachfrage erfuhr.

Den Sitzungsunterlagen war zu entnehmen, dass mit der Satzungsänderung auch die Festlegungen bezüglich der Dachform und -neigung entfallen. Ein bei zurückliegenden Planänderungen teils emotional geführter Punkt wurde vom Gemeinderat nicht angesprochen: Entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen die Grundstückseinfriedungen eine Höhe von 1,80 Metern haben. Lediglich an Straßeneinmündungen gilt diese Höhe nicht. Hier dürfen Zäune und wachsendes Grün nur 70 Zentimeter hoch sein, aus Gründen der freien Sicht.

Und apropos L600-Vollsperrung: Wie der OB unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" bekannt gab, wird es am Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung geben. Offen sei allerdings noch der Ort, da schon bei der ersten Informationsveranstaltung der "Lingentaler Hof" den Ansturm der Bürger kaum bewältigen konnte.