Leimen. (fre) Wie sehr alles, was in der Großen Kreisstadt an Investitionen über die Bühne geht, mit den städtischen Eigenbetrieben verwoben ist, machte einmal mehr die einstimmige Verabschiedung der eigenbetrieblichen Wirtschaftspläne deutlich. Egal ob die Hauptstraße im Stadtteil Gauangelloch, die Kanalsanierung im Ortsteil Lingental oder der Umbau der Römerstraße in Leimen-Mitte: Die eigenständigen Gebührenhaushalte der Stadt sind überall mit im Boot.

Beispiel Römerstraße. Dort soll die Straßenbahntrasse verbessert und der Straßenraum neu gestaltet werden. Für dieses Projekt, das seit Jahren diskutiert wird, so Stadtwerkechef Rudi Kuhn, würde die städtische Wasserversorgung nächstes Jahr über 300.000 Euro beisteuern. Das wäre gerade mal ein Drittel dessen, was das Wasserwerk insgesamt in das Projekt investieren müsste. An der Hauptstraße in Gauangelloch - die Maßnahme soll bis 1. Juni abgeschlossen sein - beteiligt sich das Wasserwerk im kommenden Jahr mit weiteren 350.000 Euro.

An dieser Stelle hakte Klaus Feuchter (FDP) in die überschaubare Diskussion ein: Ursprünglich sollte die Gauangellocher Hauptstraße schon zum 1. April fertig sein. Stadtwerkechef Kuhn konterte mit der dort praktizierten Bürgerbeteiligung: Diese koste ihre Zeit, habe bezüglich des Baubeginns einen ein- bis zweimonatigen Verzug bewirkt.

Auf die bei den Technischen Betrieben angedachten Fahrzeugbeschaffungen richtete Ralf Frühwirt (GALL) das Augenmerk: Werde hier noch immer auf den Diesel gesetzt oder werde auch schon an die Elektrovariante gedacht? Bei jeder Neuanschaffung werde auch die Elektroversion geprüft, sagte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Nur handle es sich hier um Nutzfahrzeuge und die seien nicht einfach zu bekommen.

Ganz anderes stand bei Peter Sandner (SPD) im Fokus: die Gerichtsfestigkeit der einstimmig beschlossenen Eigenbetriebssatzungen. Insbesondere bei Wasser und Abwasser habe der Gemeinderat die Gebührenhöhe gewissenhaft abgewogen, so Sandner. Auch bei der Kostenaufteilung der Eigenbetriebe an Bauwerken habe sich der Rat Gedanken gemacht. Sandner zufolge sei hier eine Kostensplittung von zwei zu einem Drittel zwischen Stadt und Eigenbetrieben gerichtlich anerkannt.