Von Lukas Werthenbach

Leimen. Die seit März 2020 andauernden Sanierungsarbeiten in der Römerstraße nähern sich dem Ende. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf Anfrage bestätigte, "deutet sich ein Abschluss der Arbeiten im Februar an". Damit wäre die Großbaustelle gut einen Monat früher abgeschlossen als geplant.

Bekanntlich werden seit über eineinhalb Jahren die Gleise der Straßenbahnlinie 23 zwischen den Haltestellen Kurpfalz-Centrum und Leimen Friedhof erneuert, zudem wurden drei Stationen barrierefrei ausgebaut und Tiefbauarbeiten ausgeführt. Nun wurden die Unterstände am Kurpfalz-Centrum, an der Moltkestraße und am Friedhof aufgebaut, wie die Stadtverwaltung erklärt. Zudem wurden Abstellplätze für Fahrräder geschaffen. Derzeit werden auf Höhe des Kurpfalz-Centrums Pflastersteine verlegt, was spätestens im Januar abgeschlossen sein soll.

"Wenn der Winter nicht extrem streng wird, sollten für die Straßenbahn erste Probefahrten Anfang Februar möglich sein", erklärte RNV-Sprecher Florian Benz. Besonders lang andauernder Frost könnte demnach die derzeit schneller als geplant laufenden Arbeiten noch ausbremsen. Bis dahin sollen an den Haltestellen noch Technikarbeiten stattfinden, unter anderem für die Beleuchtung. "Bis in den Januar hinein werden dann noch der Aufbau der Oberleitung und die Installation der Lichtsignalanlagen dauern", so Benz.

Insgesamt 15 Millionen Euro sind für die Arbeiten veranschlagt. Die Finanzierung teilen sich die Heidelberger Straßen- und Bergbahn (HSB), die Stadt Leimen und die Leitungsbetreiber. Zudem wird die Maßnahme vom Land bezuschusst.