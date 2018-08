Leimen-Gauangelloch. (mu) Sie stinken, sehen unappetitlich aus und sind auf vielen Wiesen, Parks und Spielplätzen der Region ein Ärgernis: Hundehaufen. Aktuelles Beispiel: Der Spielplatz in der Jakob-Kast-Straße. Wie die Stadt mitteilt, bot sich einer Gauangellocher Bürgerin, die dort mit ihrem Enkel spielen wollte, kürzlich kein schöner Anblick. Über ein Dutzend unappetitliche Hinterlassenschaften von Hunden zählte sie. "Eine Zumutung", wie nicht nur sie findet. "Ist es so viel verlangt, Spielplätze sauber zu halten?", so die berechtigte Frage.

"Da der Spielplatz mit einem Tor versehen ist, das Hunde nach aller Lebenserfahrung nicht öffnen können, müssen verantwortungslose Halter ihren Hund bewusst auf den Spielplatz gelassen haben", damit sie dort ihr Geschäft verrichten können", lautet die Schlussfolgerung der Stadt. Dass spielende Kinder mit den Fäkalien in Berührung kommen können, interessiere offensichtlich nicht.

Die Stadt appelliert daher an alle "Hundebesitzer, auf den Wegen zu bleiben, ihre Tiere nicht frei herumlaufen zu lassen und vor allem, deren Hinterlassenschaft mitzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Ansonsten winken - je nach Ausmaß des Schadens - empfindliche Ordnungsstrafen.