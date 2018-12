Von Karin Katzenberger-Ruf

Leimen-Gauangelloch. Auf dem Taufstein steht die Thermoskanne mit Kaffee, dazu ein Teller mit Christstollen. Das Kreuz auf dem Altar ist zur Seite geräumt, weil die Wand dahinter als Projektionsfläche gebraucht wird. Schließlich hat Pfarrer Johannes Beisel die Renovierungsarbeiten in der evangelischen Kirche Gauangelloch mit der Filmkamera festgehalten und daraus eine etwa halbstündige Dokumentation gemacht.

Doch das ist noch nicht alles: Kürzlich stieg der Pfarrer mit der Kamera nicht nur wie schon so oft auf das Gerüst, sondern hinein in den neuen hölzernen Glockenstuhl, um das Geläut aus unmittelbarer Nähe aufzunehmen.

Das Gerüst ist jetzt weg, die stählernen Glocken läuten wieder zum Gottesdienst. Nur auf den Stundenschlag müssen die Gauangellocher in den nächsten zwei, drei Monaten noch verzichten, weil sich der Glockenstuhl "erst setzen muss", wie der Pfarrer zu verstehen gab. Dies habe er erfahren, weil er sich in luftiger Höhe oder auch in der Kirche gern mit den Bauarbeitern unterhalten und bei diesen Gesprächen einiges dazu gelernt habe.

Beim Tag der offenen Tür begutachteten Kirchenbesucher den neuen Altarraum und ließen sich auf den Bänken zum Probesitzen nieder. Foto: kaz

Übrigens: Gut möglich, dass die Gläubigen, bevor sie auf den frisch aufpolierten Kirchenbänken Platz nehmen, in den kommenden Wochen erst einmal den Fuß heben. Schließlich standen die Bänke bisher leicht erhöht auf einem Podest. Dass dieses ziemlich marode war, kam erst bei den Renovierungsarbeiten zutage.

Ein "Wir-sind-Kirche-Kreuz" mit Fotos von Mitgliedern der Gemeinde, die sich gemeinsam als Kirche verstehen, das Neue Testament von Hand geschrieben - das alles sind Zeichen für eine lebendige Kirchengemeinde. Und am gestrigen Sonntag gab es dann noch einen besonderen Höhepunkt: Mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh hatte der Festgottesdienst anlässlich der Wiedereinweihung der evangelischen Kirche einen prominenten Gast.

Der Landesbischof nutzte diese Gelegenheit auch, um den neuen Anhang zum Gesangbuch offiziell vorzustellen. Denn die Gemeinde bekam zur Wiedereinweihung der Kirche 100 Exemplare geschenkt und hat zudem die gleiche Anzahl bereits bestellt. Ansonsten ist der Anhang mit vielen neuen Liedtexten auch im Buchhandel erhältlich.

Beim Tag der offenen Tür am Samstag im renovierten Gotteshaus ging es aber erst einmal um ganz pragmatische Dinge, wie zum Beispiel das Probesitzen auf den Bänken und den neuen Stühlen. Und beim Schauen des Films wurden die Kirchenbänke kurzerhand zu Kinosesseln.