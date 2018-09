Leimen-Gauangelloch. (cm) Sie sollen Angriffe von Terroristen auf Großveranstaltungen abwehren, nun wurden sie selbst Opfer einer Attacke: Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag die sogenannten Sicherheitstonnen zerstört, mit denen die Gauangellocher Kerwe am vergangenen Wochenende geschützt wurde.

Dies teilte die Stadt am Donnerstag mit. Wie im vergangenen Jahr wurden die sieben Kanister auf die Straße gestellt, um ein "unbefugtes Eindringen von Fahrzeugen" zu erschweren. Die großen Plastikcontainer wurden von den Stadtwerken mit je 1000 Liter Wasser befüllt.

"Der Spaßvogel hat die unteren Ventile aufgedreht und das Wasser einfach auslaufen lassen", berichtet Stadtsprecher Michael Ullrich. "Leider scheint er in Physik in der Schule gefehlt zu haben, denn sonst hätte er wissen müssen, dass durch das auslaufende Wasser im Container ein Unterdruck entsteht, wenn nicht auch das obere Ventil geöffnet wird."

So hätten nun die Naturgesetze gewirkt und die Container irreparabel verzogen. Die Container müssen nun nach Angaben der Stadt neu beschafft werden, der entstandene Schaden beläuft sich laut Ullrich auf mehrere Hundert Euro.

Außerdem liefen insgesamt 7000 Liter Wasser aus, mit denen nach der Kerwe die städtischen Grünanlagen gegossen werden sollten. Michael Ullrich kündigt an, dass die Stadt Strafanzeige gegen unbekannt stellen wird.

Über das Motiv des "Wasser-Ablassers" kann man derweil nur rätseln. Möglicherweise war er nicht mit dem Verlauf oder dem Ende der Kerwe am Montag einverstanden und verlieh dem in der darauffolgenden Nacht Ausdruck.

"Es war eine so schöne Kerwe in Gauangelloch und so hätte man sie auch gerne in Erinnerung behalten, wenn nicht wieder einer von denen, die nicht aussterben, auf sich aufmerksam hätte machen müssen", so Stadtsprecher Ullrich. Möglicherweise sollte es auch nur ein Scherz sein - ähnlich wie beim "Diebstahl" der Ortsschilder bei der Kerwe in Bammental am vorangegangenen Wochenende. In Gauangelloch war der Scherz jedoch deutlich schlechter, weil ein Schaden entstand.