Leimen. (fre) "Dinner for one", der kultige Knaller des Silvesterfernsehens, ließ grüßen: Same procedure as every year - derselbe Vorgang wie in jedem Jahr. Worum es ging bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung? Um die Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage im laufenden Jahr 2018. Dafür musste wieder eine Satzung her, die mit breiter Mehrheit denn auch abgehakt wurde.

Demnach wird es in Leimen-Mitte zwei verkaufsoffene Sonntage geben: am 13. Mai zum Frühlingsfest und am 16. September zur Weinkerwe. In St. Ilgen ist am 6. Mai zum Frühlingsfest verkaufsoffener Sonntag und zudem zur Kerwe am 9. September. In Gauangelloch gibt es nur einen verkaufsoffenen Sonntag: am 26. August zur örtlichen Kerwe.

Inwieweit die Geschäftswelt dieses Angebot in der Vergangenheit wahrnahm, blieb in der kurzen Diskussion offen. Michael Reinig (GALL) hatte danach gefragt und gleichzeitig die verkaufsoffenen Sonntage als gute Möglichkeit für die Geschäftswelt bezeichnet, sich präsentieren zu können. Von einer "bewährten Regelung" sprach Rudolf Woesch (FW), derweil Wolfgang Stern (CDU) darauf verwies, dass pro Stadtteil drei verkaufsoffene Sonntag vom Gesetz erlaubt würden.

Christiane Mattheier (SPD) machte keinen Hehl daraus, dass sie nichts von den verkaufsoffenen Sonntagen hält: "Ich finde es nicht in Ordnung, dass am Sonntag gearbeitet werden muss." Dass sie mit dieser Position nicht ganz alleine war, zeigte die Abstimmung: Ihr Fraktionskollege Wolfgang Krauth stimmte ebenfalls mit Nein, ihr Mitgenosse Dietrich Unverfehrt enthielt sich.