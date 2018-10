Leimen. (pr/van/pol) Auf der B3 hat es am Morgen gekracht. Ersten Informationen zufolge soll eine Frau mit ihrem VW in Fahrtrichtung Heidelberg an der Ausfahrt Leimen bei nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Audi.

Die Fahrbahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, sollen bei dem Frontalzusammenstoß zwei Personen verletzt worden sein.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Weitere Informationen folgen ...