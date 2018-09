Dem heiligen Aegidius verdankt St. Ilgen seinen seit 1727 gültigen heutigen Namen. Denn als das Gebiet des heutigen Leimener Stadtteils erstmals in einer Urkunde auftauchte, hieß es noch "Bruch". Das war die Bezeichnung für das sumpfige Gebiet, das der Speyerer Bischof Johann um das Jahr 1100 dem Kloster Sinsheim vermachte. Ziel der Schenkung war die Gründung einer Probstei, als deren Patron der Sinsheimer Abt den heiligen Aegidius auserwählte. Aegidius war im Mittelalter einer der 14 katholischen Nothelfer einer der populärsten Heiligen und der Schutzpatron der stillenden Mütter. Als ursprünglich griechischer Kaufmann hatte Aegidius im siebten Jahrhundert als Einsiedler in der Nähe der südfranzösischen Stadt Nîmes gelebt. Beim Versuch, eine Hirschkuh vor dem Westgotenkönig Wamba zu retten, wurde er von dessen Jagdpfeil getroffen. Als Wiedergutmachung beauftragte der König Aegidius mit der Gründung eines Klosters in der Camargue, das später seinen französischen Namen tragen sollte: Saint Gilles. Das romanische Portal der St. Ilgener Klosterkirche zeigt den Heiligen, wie er mit einem anderen Mann, vermutlich dem Prior des Klosters, zu Füßen des allmächtigen Christus kniet und von diesem den Hirtenstab erhielt. Wurde die Ortschaft anno 1341 noch als "Sancti Aegidien" bezeichnet, so wandelte sich der Name im Laufe der Jahrhunderte in "Sanct Gylien", dann in "St. Gilgen" und schließlich in "St. Ilgen". Dies entspricht auch den anderen Namen, die im deutschen Sprachraum für den Vornamen Aegidius oder Egidius geläufig sind. Der erwähnten Sumpflandschaft ist übrigens der Uzname der St. Ilgener geschuldet: Frösche. fre

