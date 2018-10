Von Karin Katzenberger-Ruf

Leimen. "Verstehen Sie mich gut?", fragt Michael Ullrich zwischendurch immer mal wieder. Kein Wunder: Schließlich führt der Sprecher der Großen Kreisstadt gerade eine "Flüchtlingsklasse" durch das historische Rathaus im Leimener Stadtkern. Es geht um die Geschichte des "Palais Seligmann", aber auch um die griechische Mythologie. Diese ist Thema auf den gut erhaltenen Gemälden im Spiegelsaal.

Die Deutschkenntnisse der jungen Leute, die gerade eine Ausbildung im Gesundheitswesen absolvieren, sind erstaunlich gut. Sie hören interessiert zu, stellen Fragen. Laut ihrer Lehrerin gehören Ausflüge zu kulturellen Stätten aller Art sozusagen zum Lernprogramm.

Seit dem Jahr 1841 ist Leimen im Besitz des Palais, das nun im Innern renoviert wird. Benannt ist es nach seinem Erbauer Aaron Elias Seligmann, der von 1747 bis 1824 lebte. Der Bankier muss laut Michael Ullrich wirklich ein sehr sehr reicher Mann gewesen sein - heute wäre er wohl mehrfacher Milliardär. Er finanzierte übrigens Projekte wie den Bau der Alten Brücke in Heidelberg oder den Englischen Garten in München mit und war auch als "Heereslieferant" tätig.

Das um das Jahr 1800 erbaute Palais kostete 80.000 Gulden - und damit etwa das Hundertfache eines durchschnittlichen Jahresgehalts. Die Währung galt im Süden Deutschlands, während im Norden mit Talern bezahlt wurde, wie nebenbei zu erfahren ist. Trotz seines unermesslichen Reichtums war Seligmann als Jude gesellschaftlich immer noch "zweitklassig". Das mag ihn laut Ullrich dazu bewogen haben, in seinem Palais einen repräsentativen Spiegelsaal - ähnlich wie im Schloss Versailles - bauen zu lassen. Dazu muss man wissen: Spiegel waren damals ein absoluter Luxus.

Leinwand auf Holz hingegen ist der Untergrund für die Gemälde mit den Gestalten aus der Mythologie - unter ihnen ist der "Gott des Weines", der bei Griechen Dionysos und bei den Römern Bacchus hieß. Er wird auf Bildern immer mit einer ganz typischen Geste dargestellt, wie Ullrich weiß. Und was hat es mit Kaunos und Byblis auf sich? Sie sind ein Geschwisterpaar - wobei sich die Schwester unsterblich in ihren Bruder verliebt, von ihm aber abgewiesen wird.

Bevor die Stadt das Palais einst für 6000 Gulden und damit zu einem günstigen Preis kaufte, war es für einige Jahre im Besitz eines Bierbrauers, der daraus ein Ausflugslokal machte. "Wir haben die Quittung noch", so Michael Ullrich über den Kauf. Vom zum Glück nicht geglückten Versuch der Stadt, das Inventar des Spiegelsaals via Zeitungsanzeige zu verscherbeln, berichtete der Stadtsprecher ebenfalls. So blieben die Gemälde in ihrer Gesamtheit erhalten und haben schon deshalb Seltenheitswert.