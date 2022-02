Leimen. (cm) "Immer wieder schön, in der Großen Kreisstadt Leimen gewesen zu sein – zu Hause!" Diese Botschaft ließ der berühmteste Sohn Leimens, Boris Becker, seinen Fans auf "Instagram" kürzlich zukommen. Immer wieder stattet der frühere Tennisstar seiner Heimatstadt einen Besuch ab – manchmal mehr Aufsehen erregend wie bei einem Besuch der Weinkerwe samt Fernsehteam vor einigen Jahren, zuletzt aber eher im Verborgenen. Die Fans erfahren meist von den Stippvisiten, wenn er schon wieder weg ist. So wie aktuell.

In dem von Becker über sein Profil "borisbeckerofficial" auf "Instagram" hochgeladenen siebensekündigen Video steht der Ehrenbürger vor einer Ortstafel von Leimen. Knapp 40 000 Nutzer haben die Grußbotschaft in dem sozialen Netzwerk gesehen. Und viele haben diese kommentiert. Darunter auch Mitarbeiter aus dem Leimener Rathaus. Auf Beckers Kommentar "Immer wieder schön zu Hause..." antwortete die Stadtverwaltung: "Das glauben wir! Wir freuen uns!" Die meisten Nutzer freuten sich über Beckers Besuch: "Schön, wenn ein Promi nie vergisst, wo er herkommt", schrieb einer. Andere machten sich Sorgen, da der 54-Jährige müde wirke.

Wieso die Tennis-Legende in Leimen zu Gast war, ob es also einen bestimmten Anlass gab, erfuhren die Nutzer nicht. Im vergangenen Herbst war dies anders: Da veröffentlichte Becker ein Foto, das ihn und seine Mutter Elvira beim Abendessen zeigt: "Lovely dinner with my mother Elvira in my hometown Leimen!" – übersetzt: "Schönes Abendessen mit meiner Mutter Elvira in meiner Heimatstadt Leimen!" – schrieb Becker dazu. Wo dieses stattfand, blieb unklar. Bekannt ist lediglich, dass Mutter Elvira nach wie vor in der Familienvilla in Leimen lebt.

Um das stattliche Gebäude hatte es im vergangenen Jahr Wirbel gegeben, da es im Internet für 1,97 Millionen Euro zum Verkauf angeboten wurde. Seit Januar nun wird die "Becker-Villa" nicht mehr in einschlägigen Internetportalen beworben. Dort hatte die Leimener Maklerin Antje Bothe seit November 2020 das 825 Quadratmeter große Grundstück mit der neuneinhalb Zimmer beherbergenden Villa zum Verkauf angeboten. Beckers Mutter Elvira sollte lebenslanges Wohnrecht erhalten. Ob das Gebäude verkauft wurde, wollte Bothe weder bestätigen noch dementieren: "Ich habe dem Auftraggeber Diskretion zugesichert und kommentiere das gar nicht."

