Leimen. (lew) Ein Streit zweier Schüler, in dessen Folge es zu Handgreiflichkeiten kam, hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Wie deren Sprecher Dieter Klumpp am Freitag auf RNZ-Nachfrage erklärte, gerieten die beiden unter 14-jährigen Jugendlichen an der Haltestelle Rohrbach-Süd aneinander. Hierbei sei es zu einer Körperverletzung gekommen, die jedoch strafrechtlich keine weitere Konsequenz habe, da die jungen Schläger noch nicht strafmündig sind. Alarmiert worden sei die Polizei auch erst wegen der Ereignisse, die sich in der Folge der Prügelei abspielten.

Klumpp zufolge machte sich eine größere Gruppe Schüler auf den Weg in die Rohrbacher Straße, wo einer der beiden Kontrahenten wohnt. Hier habe es eine lautstarke verbale Auseinandersetzung gegeben, in die sich auch Eltern einmischten. Eine Anwohnerin informierte die Polizei. Als diese wenig später mit zwei Streifenwagen in der Rohrbacher Straße auftauchte, fanden die Beamten eine größere Zahl Scherben vor. "Es sind offensichtlich Flaschen geflogen", so Klumpp. Zu weiterer körperlicher Gewalt sei es aber nicht gekommen. "Für uns ist das nicht von Belang".

Interessant ist, dass sich der Vorfall in unmittelbarer Nähe des Nachtclubs "Maximum" ereignete - und somit in einer Gegend, die der Polizei als sozialer Brennpunkt bestens bekannt ist. Im September 2017 war hier ein 45-Jähriger von einem 35-jährigen Kosovaren nach einem Streit mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt worden. Spätestens seitdem hat die Polizei die vorwiegend von Osteuropäern bewohnte Gegend verstärkt im Blick. Auch bei den beiden Schülern, deren Streit indirekt der Auslöser für den Polizeieinsatz war, handle es sich um Jugendliche osteuropäischer Herkunft, wie Polizeisprecher Klumpp bestätigte.