Leimen. (pol/mün) Mitten in der Nacht wurde am Dienstagfrüh eine 82-Jährige im Schlaf von einem maskierten Mann überrascht. Gegen 3.15 Uhr stand der Einbrecher plötzlich neben ihrem Bett, wie die Polizei mitteilt.

Der bislang unbekannte Täter war zuvor in ihr Wohnung neben einem Weingut in der Rohrbacher Straße in Leimen eingebrochen. Der mit einer Sturmhaube Maskierte forderte mehrfach die Herausgabe von Wertsachen, worauf die Seniorin jedoch nicht einging.

Danach durchsuchte der unbekannte Täter die Räumlichkeiten des Hauses und flüchtete nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute. Den Täter konnte die 82-Jährige wie folgt beschreiben: Er soll 30 Jahre alt oder älter sein und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Er habe dunkle Kleidung und eine Sturmhaube getragen.

Er hatte einen Geißfuß in der Hand.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.