Von Thomas Frenzel

Leimen. Die Große Kreisstadt wagt den Aufbruch ins Zeitalter der E-Mobilität. Sie will in den nächsten beiden Jahren den Einstieg in eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos schaffen. So beschloss es bei einer Enthaltung der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung.

Wie Oberbürgermeister Hans D. Reinwald vortrug, sind zunächst fünf E-Tankstellen ins Auge gefasst. Installiert werden sollen diese Ladestationen in Leimen-Mitte beim neuen Verwaltungsgebäude, vor der Georgi-Tiefgarage und im Bereich Freibad-Realschule-Sportparkhalle. Im Stadtteil St. Ilgen soll eine Ladestation, wie bereits berichtet, auf den neu gestalteten Parkplatz bei der Alten Fabrik kommen. Und in Gauangelloch ist die Amtsverwaltung als Standort ausgewählt. Damit wären erst einmal alle Stadtteile versorgt, sagte der OB.

Kosten werden die fünf Ladestationen, die über jeweils zwei E-Anschlüsse verfügen, rund 50.000 Euro. Dabei winken von Vater Staat 60 Prozent an Zuschüssen - vorausgesetzt, der Zuschussantrag wird schnell gestellt. Gemäß den Förderrichtlinien muss der Antrag bis zum 31. Oktober, 14 Uhr, bei der entsprechenden Stelle eingegangen sein.

Mit Ausnahme des Standorts am neuen Verwaltungsgebäude wird es sich dabei wohl um keine Schnellladestationen handeln, räumte der OB ein. Das könnte das Aufladen der Batterien durchaus zur Geduldsprobe machen. Je nach E-Auto-Typ und dessen Ladetechnik könnte es bis zu sechs Stunden dauern, gab Werner Lindner (CDU) zu bedenken, bis die Batterien voll aufgeladen seien. Für Peter Sandner (SPD) war der Einstieg in eine E-Lade-Infrastruktur wichtig: An dieser Entwicklung führe kein Weg vorbei.

Michael Reinig (GALL) unterstrich, dass die zu den Ladestationen gehörenden Parkplätze auch in der Realität für E-Autos frei gehalten werden. Diesbezüglich sei die Rechtslage aber noch unsicher, sagte der OB. Und Ordnungsamtsleiter Walter Stamm wusste von seinen Kollegen aus der Region, dass hier unterschiedlich vorgegangen werde. Es gäbe eine Tendenz, das Laden selbst kostenfrei zu machen, aber - bei Parkraumbewirtschaftung - auf die Parkgebühren zu bestehen. Bei einer Schnellladestation, so Stamm, genüge in aller Regel allerdings die sogenannte "Brötchentaste" für die erste kostenlose halbe Stunde, um das E-Auto wieder flott zu machen.

Das rief Gerhard Scheurich (FDP) auf den Plan, derweil sein Fraktionskollege Klaus Feuchter auf den nichtöffentlichen Konsens verwies, wonach die fünf Ladestationen haushaltstechnisch auf die kommenden beiden Jahre zu verteilen. Scheurich rieb sich daran, dass dem Stromversorger Süwag mit den von der Stadt finanzierten Ladestationen Kundschaft ins Haus getrieben werde, ohne dass sich die Süwag an den Einrichtungs- und anfallenden Stromkosten beteilige.

Hier sicherte der OB zu, dass die Verwaltung diesbezüglich mit dem Stromlieferanten sprechen werde. Große Hoffnungen auf eine Kostenübernahme, so der OB, mache er sich aber nicht.