Von Sabine Geschwill

Leimen. Es ist ihr letzter Arbeitstag als Leiterin, aber nicht ihr letzter Tag im katholischen Kindergarten St. Georg. Und das ist auch gut so. Denn so hat Ilonka Zipf noch etwas Zeit, um sich ganz behutsam von ihrem liebgewonnenen Arbeitsplatz zu verabschieden. Die St. Ilgenerin hat das Ruhestandsalter erreicht und ihr offizielles Abschiedsfest im Kindergarten schon groß gefeiert. Doch das Ausscheiden aus dem Berufsleben fällt ihr nicht gerade leicht. Schließlich war sie 37 Jahre lang von St. Ilgen in die Wilhelm-Haug-Straße nach Leimen gefahren. So lange war sie mit Leib und Seele Erzieherin und Kindergartenleiterin.

"Der Ruhestand ist ein immenser Schritt für mich", gibt sie im Gespräch mit der RNZ offen zu. "Der Kindergarten war mein zweites Zuhause." In den fast vier Jahrzehnten, die zwischen ihrem ersten und ihrem letzten Arbeitstag liegen, hat sie viele lustige, schöne und emotionale Momente erlebt, die sie nie vergessen wird. "Erzieherin ist ein fantastischer Beruf", sagt Zipf. "Ich werde diesen Kindergarten, die Kinder und das Erzieherteam in bester Erinnerung behalten."

Gut in Erinnerung behalten hat Ilonka Zipf auch ihren ersten Besuch im Kindergarten im Juni 1982. Sie hatte sich als junge Erzieherin ganz bewusst den Kindergarten St. Georg ausgesucht: "Ich war von seiner ungewöhnlichen Architektur beeindruckt und fasziniert", erklärt sie. "Im Eingangsbereich gab es ein grünes Atrium mit Bäumen und Pflanzen mit einem offenen Blick in den Himmel." Die Natur mitten in einem Haus voller Kinder hat ihr besonders gefallen.

Im August 1982 trat sie in ihrem zweiten Berufsjahr als Erzieherin ihre Stelle im Kindergarten an. Schon ein halbes Jahr später bekam sie vom damaligen Pfarrer Herbert Blümle den Auftrag, als Schwangerschaftsvertretung die Leitung des Kindergartens zu übernehmen. "So kam ich praktisch über Nacht zur Leitung des Kindergartens", erzählt sie. 1985 wurde ihr offiziell dessen Leitung übertragen.

Als Leiterin hatte Zipf eine Mission: "Mir war es immer wichtig, dass die Kinder gerne kommen und sich wohlfühlen." Die Kleinen entsprechend ihren Begabungen zu fördern und sie gut auf die Schule vorzubereiten - das war ihr Ziel.

1990 entschied die Pfarrgemeinde, den bisher dreigruppigen Kindergarten zu erweitern auf vier Regelgruppen, eine Frühgruppe und eine Tagesgruppe - abgestimmt auf die Bedürfnisse der Eltern. Bei dieser ersten großen Umgestaltung gab es allerdings aufgrund des erhöhten Raumbedarfs einen Wermutstropfen: "Der Kindergarten hatte von nun an kein begrüntes Atrium mehr."

Es sollte aber nicht der letzte Umbau in Zipfs Laufbahn sein. Weil der Zahn der Zeit am Gebäude nagte, begann vor vier Jahren eine umfassende Sanierungswelle. Zudem wurde der Kindergarten vergrößert, neue Gruppenräume kamen hinzu, sodass jetzt insgesamt 150 Kinder unterkommen. Ganz abgeschlossen ist die Umgestaltung noch nicht - auch wenn Ilonka Zipf jetzt in den Ruhestand geht. "Das Außenspielgelände muss noch gemacht werden", erklärt sie.

Darum wird sich ihr Nachfolger Klaus-Georg Müller kümmern. Seine Stelle als Leiter des Kindergartens St. Georg trat er zum September an. Müller war mehr als 30 Jahre im Kinder- und Jugenddorf Klinge als Heilpädagoge tätig, hat dort einen Schulkindergarten gegründet und geleitet und schließlich in einem Kinderdorfhaus die Hausleitung übernommen. Den Leimener Kindergarten hat er schon kennengelernt. Ilonka Zipf arbeitet ihn noch bis Ende Oktober in Teilzeit ein.

Und dann? "Ich habe aufgrund meines Berufs sehr einspurig gelebt", gesteht sie. "Ich freue mich auf mehr Zeit für mich." Sie möchte jetzt mehr für ihre Gesundheit und Fitness tun, sich kreativ in ihrem Haus und Garten austoben, mehr auf Reisen gehen und lesen. Und weil sie Musik liebt, möchte sie Klavierspielen lernen. An ihre Zeit im Kindergarten wird sie sicher des Öfteren erinnert werden. "Ich freue mich immer, wenn ich ehemalige Kindergartenkinder treffe und höre, welche Wege sie gegangen sind und was aus ihnen geworden ist. Daran haben wir als Kindergarten auch einen kleinen Anteil", erklärt sie. Zum Abschied bemalten die Kinder ihr einen Kinderstuhl aus den Anfangszeiten des Kindergartens. Der bekam gleich einen Ehrenplatz in ihrem Haus. Und von den Eltern erhielt sie ein Abo für das Theater in Heidelberg. Verschiedene Aufführungen hat sie sich schon ausgesucht.