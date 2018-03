Von Thomas Frenzel

Leimen. Wenn die Leimener Bürgerschaft im Frühjahr 2019 ihr neues Kommunalparlament wählt, könnte die Auszählung schneller über die Bühne gehen, als fünf Jahre zuvor. Denn dann stehen den Wahlberechtigten statt möglicher 520.000 Stimmen nur noch 440.000 Stimmen zur Verfügung. Den Weg dazu machte der Gemeinderat am Donnerstagabend selbst frei. Er kürzte die Zahl der Mandate in der künftigen Bürgervertretung um vier von 26 auf 22. Eine qualifizierte Mehrheit folgte damit Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, der sich von dieser Änderung der städtischen Hauptsatzung eine höhere Effizienz des Gremiums verspricht. Eine GroKo von CDU und SPD sah das genauso. Dagegen votierten GALL, FW und FDP mit zusammen zehn Stimmen.

Hintergrund Mehr Freiräume bei der Mittelbewirtschaftung gemäß dem Haushaltsplan und dazu freie Hand bei über- oder außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 Euro statt bisher 6000 Euro. Das bewilligte der Gemeinderat seinem Oberbürgermeister Hans D. Reinwald mit der Änderung der Hauptsatzung. Die entsprechenden Erhöhungen der Wertegrenzen segnete das Gremium einstimmig ab; bei der deutlichen Ausweitung der personellen OB-Befugnisse gab es zwei Neinstimmen von der FDP. Insbesondere beim Personal wurde die oberbürgermeisterliche Kompetenz erweitert: Erst ab der Besoldungsgruppe A 11 muss er künftig den Gemeinderat um Zustimmung bitten, wenn es um Einstellung, Entlassung oder Beförderung geht. Der FDP-Ortsvorsitzende Alexander Hahn hatte in der Fragezeit vorgerechnet, dass sich dadurch das gemeinderätliche Mitspracherecht von 100 auf 34 Mitarbeiter reduziert. Das wollte denn auch Klaus Feuchter namens der FDP-Fraktion nicht mittragen. Keine Diskussion gab es um die erwähnte Anhebung der Wertgrenzen, bei denen der OB in Eigenregie entscheiden darf. So darf er künftig bewegliches Vermögen bis zu einem Preis von 60.000 Euro veräußern, statt wie bisher bis zu 9000 Euro; er darf das Vorkaufsrecht bis zu 75.000 Euro (50.000 Euro) ausüben und Mietverträge über jährlich 15.000 Euro (9000 Euro) abschließen. Vergleichbare Steigerungen gab es auch bezüglich der Kompetenzen des gemeinderätlichen Verwaltungsausschusses. OB Reinwald sah in diesen Anhebungen keine Ermächtigungsklausel, sondern eine Rückkehr zur Normalität. Hans Appel (CDU) verwies explizit auf das von der Stadt beauftragte Organisationsgutachten durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die diese neuen Wertgrenzen empfohlen habe. Dass auch der Städte- und Gemeindetag diese Wertgrenzen empfehle, so Klaus Feuchter (FDP), verwundere nicht: Der Städte- und Gemeindetag sei eine Versammlung der Bürgermeister. Ralf Frühwirt (GALL) sah in dem Ja zu den neuen Wertgrenzen einen Vertrauensvorschuss, der sich jederzeit wieder ändern lasse, "wenn etwas aus dem Ruder läuft". Mit dem Delegieren der kleineren Entscheidungen an den OB und an den Verwaltungsausschuss, so Peter Sandner (SPD), könne sich der Gemeinderat wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren: Das zurückliegende Zusammenstreichen der oberbürgermeisterlichen Kompetenzen habe ja nur zu den Nadelstichen gehört, mit denen die CDU dem damaligen SPD-Oberbürgermeister Wolfgang Ernst zeigen wollte, wo der Hammer hängt.

Der Abstimmung vorausgegangen war ein überraschend sachlicher Schlagabtausch, der schon in der Bürgerfragestunde seinen Anfang genommen hatte. Alexander Hahn, Sprecher des erfolgreichen Bürgerbegehrens "Festhalle - Nein!" und frischgebackener Vorsitzender der örtlichen FDP, geißelte die künftige Machtlosigkeit der Volksvertretung. Der OB konterte: Der Wunsch, den Gemeinderat zu verkleinern, sei ein Wunsch aus dem Gemeinderat.

Dies bekräftigte Peter Sandner (SPD): Schon bei der 2014 erfolgten Reduzierung der Mandate von 32 auf 26 habe seine Fraktion eine weitere Kürzung auf 22 gefordert. Denn auch wenn es nicht beliebig nach unten fortschreibbar sei: Je kleiner ein Gremium, desto optimaler und effektiver könne es arbeiten. Undemokratischer würde der Gemeinderat dadurch nicht, da sich auch in einer geringeren Sitzanzahl das Wahlergebnis widerspiegele. Hans Appel (CDU) mochte in der Sitzreduzierung ebenfalls keine Schwächung der Bürgervertretung erkennen und damit auch keine Benachteiligung der Bürger.

Die Gegenrede kam umgehend. Selbstredend erhöhe sich - so Ralf Frühwirt (GALL) - die Machtfülle des Oberbürgermeisters, der ja mit abstimme: Er habe es nicht mehr mit 26 Stadträten zu tun, die er überzeugen müsse, sondern nur noch mit 22. Nicht ohne Grund sehe die Gemeindeordnung für Städte der Größenordnung Leinens eine reguläre Ratsgröße von 26 Mandaten vor. Und wenn es um finanzielle Einsparungen gehe, so könne man da ja auch bei der Verwaltung anfangen. Es sei wohl nicht nötig, so Frühwirt, dass an jeder Ratssitzung 14 Amts- und Abteilungsleiter teilnähmen, was auch Geld koste.

Rudolf Woesch (FW) war strikt gegen ein Streichen von Sitzen: "Das ist schlecht für die parlamentarische Demokratie." Ein kleineres Gremium mache es lediglich der Verwaltung leichter, da diese dann auf der Gegenseite auf weniger Stimmen treffe.

Dass der Gemeinderat noch ein Abbild der Gesellschaft darstellt, sah Klaus Feuchter (FDP) mit der Reduzierung der Mandate in Frage gestellt. Auch in seiner Kontrollfunktion werde der Rat geschädigt, da die Arbeitsbelastung für jeden einzelnen Mandatsträger steige - zumal dieses Mandat ehrenamtlich und in aller Regel neben einem Beruf ausgefüllt werde. Die großen Fraktionen könnten dies womöglich noch ausgleichen, die kleinen Fraktionen aber nicht.