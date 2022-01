Von Rolf Kienle

Leimen. Für den studierten Landwirt und Betreiber von Fast Food-Unternehmen in Heidelberg und gebürtigen Kasachen, Alexander Dome, sind die Unruhen in seinem einstigen Heimatland "kein Wunder". Er wundere sich eher darüber, dass die Ruhe unter den Bürgern so lange angehalten habe, sagte er im Gespräch mit der RNZ. Die Misswirtschaft sei mit den Händen zu greifen. Es gebe große Mängel, die Menschen würden Not leiden. Dome hat nach wie vor gute Kontakte nach Kasachstan, auch wenn die Reisen in den vergangenen zwei Jahren aus bekannten Gründen ausfallen mussten. Aber er kennt die Situation gut. Und die schätzt er als "gefährlich" ein, wie er sagt. Die Kasachen seien "mit ihrer Geduld am Ende."

Der heute 64-jährige Alexander Dome wuchs in Kasachstan auf, studierte an der Agraruniversität in Novosibirsk und betrieb Landwirtschaft im großen Stil. Die Ackerfläche, die er verantwortete, hatte eine Größe von 22.000 Hektar. 1800 Kühe gehörten zu dieser Kolchose mit dem Namen "40 Jahre Oktoberrevolution", außerdem ein beachtlicher Fuhrpark von 110 Traktoren und 56 Mähdreschern. Sein Betrieb erwirtschaftete gute Erträge: "Ich habe gut verdient." 1980, als er den Betrieb übernahm, war er gerade 23 Jahre alt. Er wurde sogar in ein landwirtschaftliches Kontrollgremium gewählt und musste mehrfach jährlich nach Almaty, um sich mit Kollegen auf höchster Ebene auszutauschen. Die allgemeine Lage sei schon damals schlecht gewesen, zumal große Ackerflächen brach lagen. Dome habe die Landwirtschaftspolitik des Landes bereits zu dieser Zeit kritisiert.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte er die Hoffnung, dass Kasachstan einen Weg finden würde, der Verbesserungen bringt: "Ich habe gehofft, dass es bergauf geht." Er sei aber enttäuscht worden. Bis heute habe sich an der verfehlten Landwirtschaftspolitik wenig geändert. Noch immer würden Millionen Hektar Ackerfläche brach liegen, weil die Politik Investitionen scheue. Wasser sei im Land ausreichend da. Stattdessen seien in den vergangenen Jahrzehnten riesige Renommierbauten entstanden und das einfache Volk vergessen worden. Die Gesellschaft sei gespalten. Dass sie jetzt auf die Barrikaden gehen, wundert Dome deshalb nicht. Die Erhöhung der Spritpreise habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Kasachen, gibt er zu bedenken, seien halt heißblütige Menschen. Er glaubt, dass jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen werde. Die Unruhen seien durchweg spontan und nicht von Terroristen organisiert. Da ist er sich sicher. Dass so viele Menschen den Tod fanden, bedauert er sehr.

Mitte der 1990er Jahre schließlich fasste der Landwirt den Entschluss, sein Heimatland zu verlassen und nach Deutschland auszureisen. Dass es Deutschland sein musste, sei auf der Hand gelegen. Seine Vorfahren waren Wolga-Deutsche, die nach Sibirien und Kasachstan vertrieben worden waren. Sowohl sein Bruder, der heute Arzt in Eberbach ist, als auch seine Schwester seien bereits vor ihm nach Deutschland ausgereist. Den Kollegen in Kasachstan hatte er noch versprochen, dass er sich in Deutschland über moderne Landwirtschaft informieren werde. Aber: "Außer Spesen nix gewesen", sagt er. Es kam nicht zum erhofften Input.

Er arbeitete schließlich hart daran, wie er sagte, ins Filial-System der Fast Food-Kette Subway zu kommen. Er betrieb zwischenzeitlich fünf Filialen; derzeit sind es noch zwei. Alexander Dome ist kommunalpolitisch engagiert, ist Vorsitzender der CDU Leimen-St. Ilgen und der deutsch-russischen Gesellschaft.