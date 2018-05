Von Karin Katzenberger-Ruf

Leimen. Macht es Sinn, den Winter vertreiben zu wollen, wenn der Flieder schon verblüht ist? Eigentlich nicht. Leimen ist mit seinem Sommertagszug allerdings immer etwas später dran, weil dieser während des Frühlingsfestes stattfindet. So auch gestern. Der Winter ist beim Umzug auch kein grimmiger Gesell, sondern ein sportlicher Skifahrer, dessen Ausrüstung samt Bambusstöcken und Brille schon etwas in die Jahre gekommen ist.

Die angekündigten Schauer am Nachmittag bleiben gestern aus, das Regengebiet hat offenbar einen großen Bogen um Leimen gemacht. Wäre auch schade gewesen, wenn die hübschen Sommertagsstecken nass geworden wären. Originell: die Vögel mit Flügeln aus "Notenpapier" - gebastelt von der Liedertafel. Derweil tragen die Grundschulkinder Papierblumen vor sich her, die fast so groß sind wie sie selbst. Wegen der Baustellen in "Leimen Süd" nimmt der Umzug einen kürzeren Verlauf. Der Vorteil: So geht’s schneller zur Sommertagsbrezel-Verteilstation vor dem Rathaus.

Das Frühlingsfest ist in erster Linie ein kleiner Rummelplatz mit Imbiss- und Süßigkeitenstand, Kinderkarussell und Auto-Scooter. Bevor es am Samstag losgeht, wird auf dem Karussell noch mal die überdimensionale "Kaffeetasse" blank geputzt. "Bitte einsteigen, bitte einsteigen lautet!" das Motto am Fahrgeschäft, auf dem bei genauerem Hinsehen ein steinzeitliches Gefährt zu erkennen ist. Ein Herr erinnert sich, dass er das aus der Zeichentrickfilmserie "Familie Feuerstein" kennt. Ein halbes Jahrhundert ist das her, auch wenn die Serie noch jüngeren Erwachsenen bekannt ist.

Die Kinder von heute kennen aber eher noch den Pumuckl. Den hat Elisabeth Leja im Sortiment. Allerdings nur als Stoffaufdruck auf einem Zweiteiler für ganz kleine Leute. Die junge Mutter aus Gauangelloch fertigt Kinderkleidung "nach Maß" und hat sich dafür eine kleine Werkstatt eingerichtet. Da sie für ihre kleine Tochter selbst schon viele schöne Sachen näht und ihr das wiederum viel Spaß macht, dachte sie sich: Andere Kinder und Eltern könnten daran auch ihre Freude haben. Nun ist sie also mit Stramplern und mehr auf Straßenfesten präsent. Die Präsenz beim Frühlingsfest in Leimen, das noch heute stattfindet, ist für sie eine Premiere. Mit der Nachfrage ist sie recht zufrieden. Schließlich hat sie festgestellt, dass individuelle Kinderkleidung wieder gefragt ist. Ist ja auch ein schönes Geschenk.