Leimen. (pol/mün) Per Notruf verständigte eine Anwohnerin am Freitagabend die Polizei, weil sich mehrere Jugendliche auf den Gleisen beim Bahnhof St. Ilgen befanden. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren über die Bahngleise in Richtung Sandhausen. Sie konnten aber kurze Zeit später von einer anderen Streife überprüft werden. Zwei weitere Jugendliche im Alter von 17 Jahren blieben zurück und wurden ebenfalls kontrolliert.

Den fünf Jugendlichen wurde ein Platzverweis für den Bahnhof erteilt.

Der Zugverkehr wurde zwischen 19.47 und 19.54 vollständig unterbrochen.