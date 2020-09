Leimen. (luw) Ursula Elste ist "richtig sauer" auf die Telekom, die sie eigentlich mit Festnetz-, Internet- und Fernsehanschluss versorgen sollte: Über fünf Wochen lang ging bei der 83-Jährigen in der Dornierstraße aber gar nichts, wie sie der RNZ erzählte. Bei einem ihrer zahlreichen – per Handy geführten – Telefonate mit der Kunden-Hotline der Telekom habe sie sich zudem über die geschmacklose Aussage einer Mitarbeiterin ärgern müssen. Die RNZ hat das Unternehmen mit Elstes Erfahrungen konfrontiert – und musste zwar selbst einige Tage auf eine Antwort warten, hat damit aber offenbar etwas bewirkt.

"Bei der Störstelle und im Kundenservice haben sie keine Erklärung", berichtete Elste in der fünften Woche ohne Telefon, Internet und Fernsehen bei ihrem ersten Kontakt mit der RNZ. "Es heißt immer nur, ein Kabelbruch wäre die Ursache." Wann der Defekt behoben werde, habe aber über mehrere Wochen keiner der von ihr kontaktierten Telekom-Mitarbeiter sagen können. Bei einem ihrer Telefonate mit dem Kundenservice sei ihr dann fast der Kragen geplatzt, erzählte sie immer noch spürbar betroffen: "Ich habe zu der jungen Frau gesagt, dass sie mir doch die Anschlüsse bereitstellen müssen. ,Wir müssen überhaupt nichts, nur sterben müssen wir’, lautete ihre Antwort darauf." In einer ersten Reaktion auf die Anfrage der RNZ stellte ein Sprecher der Telekom klar: "Wir wollen keine Kollegin falsch bezichtigen. Aber so eine Aussage können wir natürlich nicht stehen lassen." Alle weiteren Fragen über die Umstände der wochenlangen Störung nahm der Pressesprecher auf und versprach "zeitnah" Antworten zu liefern.

Zwei weitere Nachfragen und vier Tage später meldete sich Telekom-Sprecher Stephan Althoff bei der Redaktion: Seit dem Vorabend sei die "für die Instandsetzung benötigte Baugrube eingerichtet", die "umfangreichen Montagearbeiten" hätten nun begonnen. Drei Tage später sollte die Störung "final behoben" sein, kündigte er an. Als Ursache für Elstes Probleme nannte auch Althoff einen Kabelbruch. Dieser habe "zunächst aufwendig eingemessen" werden müssen. "Anschließend gab es leider Probleme bei der Suche nach einem Tiefbauunternehmen, die erst in dieser Woche gelöst werden konnten", berichtete der Sprecher Ende vergangener Woche.

Daraufhin sprach die RNZ mit der 83-jährigen Leimenerin über die jüngsten Entwicklungen. Tatsächlich habe sich seit der Presseanfrage an die Telekom einiges getan, berichtete sie. "Es kam ein Anruf von der Telekom-Geschäftsleitung", so Elste. "Ein Mann vom sogenannten Eskalationsteam erzählte, dass ihn deren Pressestelle über mein Problem informiert hatte." Dieser Mitarbeiter habe ihr versprochen, die Störung "schnellstmöglich zu beheben". Außerdem habe sie nach all den Telefonaten und zwei unbeantworteten Briefen an die Telekom von dem "Eskalationsteam"-Vertreter erstmals erfahren, dass sie "Anspruch auf Rückerstattung der Gebühren und auf eine Entschädigung" habe. Außerdem funktioniere inzwischen ihr Festnetzanschluss wieder. "Und er sagte, ich könne mich jederzeit bei ihm melden", ergänzte sie.

Tatsächlich wurden die Störungen bei Fernsehen und Internet Anfang dieser Woche endlich behoben, wie Elste nun mitteilte. Sie dankte der RNZ, dass sie in der Angelegenheit "Druck aufgebaut" habe. Ihre Wut auf die Telekom sei inzwischen fast verflogen, sagt sie: "Ich bin etwas beschwichtigt, aber ich habe Angst, dass bald wieder alles ausfällt."