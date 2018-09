Leimen. (pol/mare) Seit Montag wird die 69-jährige Monika S. aus Leimen vermisst. Das teilte die Polizei mit.

Die Seniorin verließ ihre Wohnung am Montagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr. Sie hält sich oft am Rathausvorplatz oder am Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gottlieb-Daimler-Straße in Sandhausen auf. Monika S. ist darüber hinaus auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mobil und kann sich daher auch im Heidelberger Bereich aufhalten.

Die 69 Jahre alte Vermisste ist 1,59 Meter groß, hat eine kräftige Figur und schulterlange, glatte, braun-graue Haare. Vermutlich trug sie eine schwarze Hose und eine rote Bluse. Außerdem soll sie eine rot-lilafarbene Jacke tragen und mit eine lilafarbene Handtasche dabei haben.

Monika S. bedarf dringend ärztlicher Behandlung, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Mit einem Großaufgebot mit mehreren Spürhunden wurde nach der Vermissten gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war bis 16 Uhr im Einsatz. Bisher ohne Ergebnis.

Wie die Polizei berichtete, hatte ein Mantrailer-Hund offenbar eine erste Spur in Sandhausen gewittert. Die Suche um den Lattweg/Jahnstraße und das angrenzende Waldgebiet sollten bis zum Einbruch der Dunkelheit weitergehen. Es waren 40 Polizeibeamte sowie die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen im Einsatz.

Gegen 20 Uhr wurde die Suche am Donnerstagabend unterbrochen. Wie die Kriminalpolizei auf Anfrage der RNZ mitteilte, soll am Freitagmorgen entschieden werden, wie die Suche weitergeht.

Wer Hinweise geben kann oder Monika S. gesehen hat, meldet sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle über den Notruf 110.

Update: Donnerstag, 6. September, 20.40 Uhr