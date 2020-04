Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Sie bearbeiten Metallteile für die Industrie, verpacken Waren, pflegen Grünanlagen – normalerweise: Auch den Alltag der in den Lebenshilfe-Werkstätten tätigen Menschen mit Behinderungen hat die Coronakrise plötzlich auf den Kopf gestellt. Grund dafür ist eine Verordnung des Landes, nach der die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen vorübergehend verboten ist. Zu Hause bleiben müssen derzeit also auch die knapp 120 beeinträchtigten Menschen, die sonst in der Sandhäuser Werkstatt arbeiten.

Wolfgang Thon. Foto: privat

Von ihnen leben einige allein, manche bei ihren Eltern und wieder andere in der Wohnanlage der Lebenshilfe in der Hopfengemeinde. Hier in der Straße "Im Krautgarten" wohnen insgesamt 34 Menschen mit Behinderung. "Das Haus ist jetzt rund um die Uhr voll", erklärt Wolfgang Thon, Geschäftsführer der "Heidelberger Werkstätten", der Lebenshilfe mit weiteren Standorten in Heidelberg, Oftersheim und Hockenheim. "Dort geht es jetzt darum, mit allen gemeinsam eine Tagesstruktur zu schaffen."

In der Sandhäuser Werkstatt habe derweil ein Teil der Betreuungs- und Fachkräfte die Aufgaben von Menschen mit Behinderungen übernommen, um wichtige Aufträge zu erfüllen: "Wir arbeiten zum Beispiel auch für den medizinischen Bereich, der jetzt von uns bestimmte Teile benötigt."

Außerdem unterstützen nun einige Mitarbeiter aus der Werkstatt das 20-köpfige pädagogisch-pflegerische Personal inklusive Hilfskräften im Wohnhaus, etwa bei Betreuung und Hauswirtschaft. "Die Angestellten fühlen sich gerade als Seelentröster und Psychologen", so Thon. Den Bewohnern fehle zumindest montags bis freitags die gewohnte Beschäftigung, zudem sei man natürlich – wie derzeit jeder – bei der Freizeitgestaltung eingeschränkt: Ausflüge fielen weitgehend flach, auch draußen seien nur noch Aktivitäten in kleineren Gruppen möglich.

Darüber hinaus herrscht in den Wohnanlagen ebenso wie in den Werkstätten per Landesverordnung derzeit ein generelles Besuchsverbot, was insbesondere auch auf die Vorerkrankungen von zahlreichen Menschen mit Behinderungen zurückzuführen ist: Viele von ihnen gehören im Zusammenhang mit Covid-19 zur "Risikogruppe".

Die Lebenshilfe bietet derweil in ihren Werkstätten eine Notbetreuung ähnlich wie in Kindergärten und Schulen an; auf keinen der Beschäftigten am Sandhäuser Standort trifft aber der Fall zu, dass er oder sie von Eltern betreut wird, die beide in "systemrelevanten" Berufen arbeiten. Doch auch um die alleinlebenden Menschen mit Behinderung kümmert sich die Lebenshilfe: "Wir rufen wöchentlich an, halten den Kontakt und fragen, ob wir sie irgendwie im Alltag unterstützen können", erklärt Thon. "Und damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir für einige im Wohnbereich kleine Verpackungs- und Montagearbeiten vergeben, die man auch zu Hause erledigen kann."

Die Monatslöhne, die etwa zwischen 100 und 400 Euro liegen, bekommen die Angestellten der Werkstätten übrigens weiter gezahlt. Dies sei auch ohne entsprechende Arbeitsleistung noch einige Monate möglich, sagt Thon. Aber natürlich hoffen auch bei der Lebenshilfe alle, dass bald wieder Normalität in den Alltag zurückkehrt.