Region Heidelberg. (aham) Am Fluss herrscht am Sonntag das pralle Leben. Denn am 17. Juni steht wieder das Großereignis "Lebendiger Neckar" an. Auch rund um Heidelberg ist dabei viel geboten.

Neckargemünd: An verschiedenen Plätzen wird in Neckargemünd gefeiert. Am Neckarlauer geht es um 11 Uhr los. An der Schiffsanlegestelle der Weißen Flotte startet eine Hochwasserführung, der Floh- und Trödelmarkt öffnet ebenso wie der Infostand des Wassersportvereins. Dieser bietet Probefahrten mit dem Schulboot an. Auf der Bühne eröffnet der Bürgermeister das Fest und heißt Gäste aus der US-Partnerstadt Missoula willkommen. Bis 18 Uhr - parallel zum Flohmarktgeschehen - gestalten die Musikschule und die Orchesterschule Neckartal ein Bühnenprogramm. Von 14.30 bis 15.30 Uhr übernimmt die Tanzschule Nuzinger mit einem Show- und Mitmachprogramm.

Auf dem Lohplatz ist - ebenfalls von 11 bis 18 Uhr - ein Floh- und Trödelmarkt aufgebaut, im Museum im Alten Rathaus in der Hauptstraße 25 ist bis 17 Uhr die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte und Neckarschifffahrt sowie die volks- und kunstgeschichtliche Abteilung zu sehen. In der Villa Menzer sind bis 17 Uhr die Werke der "Wieblinger Kreartisten" zu bestaunen. Auf dem Marktplatz steigt zur gleichen Zeit ein orientalisches Fest mit Bühnenprogramm, Bazar, Hennamalerin und orientalischen Spezialitäten. Beim Tag der offenen Tür der Musikschule in der Hauptstraße 56 können Instrumente ausprobiert werden - und zwar von 11 bis 13 Uhr. Die Geschäfte in der Altstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Neckargemünd-Neckarhäuserhof: Am Fähranleger steigt von 11 bis 18 Uhr das Fährfest. Dabei tischen die Fährfreunde unter anderem frisch geräucherten Saibling aus dem Odenwald auf und Harald Walz sorgt für musikalische Unterhaltung. Die Hochsee-Seglervereinigung Kurpfalz veranstaltet von 10 bis 14 Uhr eine Regatta. Neben Segelbooten können von 11 bis 12 Uhr alte Autos bewundert werden. Denn der Allgemeine Schnauferlclub aus Schwetzingen macht in dieser Zeit eine Pause in Neckarhäuserhof - mit 30 Fahrzeugen Baujahr 1908 bis 1935.

Dossenheim-Schwabenheimerhof: Die Schleuse öffnet von 10 bis 17 Uhr ihre Pforten für Besucher. Dabei bietet das Wasser- und Schifffahrtsamt Fahrten mit dem Aufsichtsboot an und das Spezialschiff Schwimmgreifer kann besichtigt werden. Dazu gibt es Tauchvorführungen und eine Tauchausstellung, das Amt für Neckarausbau informiert über aktuelle Projekte und Berufe rund um die Schifffahrt werden vorgestellt. Filmvorführungen und ein Kinderprogramm runden das Ganze ab.

Neckarsteinach: Am Großen Neckarlauer beginnt um 11 Uhr der Tag der Feuerwehr. An der Schiffsanlegestelle warten Kinderprogramm, Fahrzeugausstellung und Bewirtung. In der Kirchenstraße geht derweil das ökumenische Kirchenstraßenfest über die Bühne. Nach einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche geht es in der Straße mit einem Frühschoppen weiter, bei dem der evangelische Bläserchor spielt. Es folgen Kinder-Auftritte, Kaffeehausmusik und Musik vom "Ökumenischen Knabenchor". Für die Kleinen gibt es eine Kreativwerkstatt.