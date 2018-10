Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Auf die ehrenamtlichen Wahlhelfer und die Mitarbeiter der Neckarsteinacher Stadtverwaltung wartet viel Arbeit. Denn an diesem Sonntag, 28. Oktober, steht in der hessischen Vierburgenstadt nicht nur die Landtagswahl an, sondern auch der Volksentscheid über die Hessische Verfassung. Damit entscheiden die Neckarsteinacher unter anderem über die Todesstrafe. Klingt verrückt, ist aber so. Denn nach wie vor ist die Todesstrafe Bestandteil der Verfassung - auch wenn es sie natürlich schon längst nicht mehr gibt. Die Wähler stimmen darüber hinaus über weitere 14 Änderungen in der Verfassung ab. Die Auszählung der Stimmen wird deshalb eine besondere Herausforderung.

In Neckarsteinach werben unter anderem diese Parteien mit den Gesichtern ihrer Kandidaten für den Wahlkreis "Bergstraße II" oder denen ihrer Spitzenkandidaten um Stimmen. Fotos: Alex

Doch die Stadtverwaltung ist vorbereitet, wie Wahlleiter Matthias Merscher sagt. 39 ehrenamtliche Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf - hinzu kommen noch Mitarbeiter der Stadt. Die Vorbereitungen laufen seit mehreren Wochen. Rund 2850 Neckarsteinacher sind am Sonntag zur Landtagswahl und zum Volksentscheid aufgerufen. Bis Mitte der Woche haben 430 von ihnen Briefwahlunterlagen im Rathaus angefordert. Das sind vergleichsweise wenige Personen, wie Merscher berichtet. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr gab es über 600 Wähler, die schon vor dem Wahltag ihre Kreuzchen gesetzt haben. Merscher erwartet deshalb nun eine "mittlere Wahlbeteiligung".

Neckarsteinach ist am Sonntag in fünf Wahlbezirke aufgeteilt. Im Rathaus sind wieder beide Wahllokale für die Neckarsteinacher untergebracht - früher war eines davon im Bürgerhaus "Zum Schwanen". Außerdem gibt es Wahllokale in den Dorfgemeinschaftshäusern der Stadtteile Neckarhausen, Darsberg und Grein. Für Grein werde es immer schwieriger, Wahlhelfer zu finden, sagt Merscher. Bei nur rund 100 Wahlberechtigten sei auch das Wahlgeheimnis gefährdet, weshalb hier für die Zukunft eine Änderung notwendig werden könnte. Alle Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Bei der Landtagswahl haben die Wähler zwei Stimmen: eine für den Kandidaten des Wahlkreises "Bergstraße II", zu dem Neckarsteinach gehört, und eine Stimme für eine Partei - ähnlich wie bei der Bundestagswahl. Im Wahlkreis treten Bewerber von CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD an, in ganz Hessen buhlen 23 Parteien um die Gunst der Wähler. Bis auf die FDP werben alle großen Parteien mit Plakaten in Neckarsteinach um Stimmen - und zwar an Laternen, denn die große Plakatwand auf der Brücke ist dieses Mal nicht aufgestellt.

Beim Volksentscheid stehen 15 Änderungen der Verfassung zur Diskussion. Die Wähler können allen zustimmen oder alle ablehnen, oder aber über jede Änderung einzeln entscheiden. Letzteres macht die Auszählung der Stimmen besonders kompliziert. Zunächst wird jedoch am Sonntag ab 18 Uhr die Landtagswahl ausgezählt, deren Ergebnis in Neckarsteinach bis 20 Uhr feststehen soll. Dann geht es weiter mit dem Volksentscheid - allerdings werden am Sonntag nur die Stimmzettel mit Zustimmung oder Ablehnung für alle Verfassungsänderungen ausgewertet. Die Stimmzettel mit einzelnen Zustimmungen und Ablehnungen werden am Montag ab 8 Uhr von fünf Rathausmitarbeitern ausgezählt.