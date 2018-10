Von Anja Hammer

Eppelheim. Lärm: Besonders die Anwohner von der Hauptstraße und entlang der Autobahn können ein Lied davon singen - sofern man sie bei all dem Krach hört. Dass dies nun durch eine sogenannte Lärmkartierung offiziell bestätigt ist, dürfte sie wenig überraschen.

Hintergrund > Das Bundes-Immissionsschutz-Gesetz beruht auf einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2002. Demnach soll alle fünf Jahre ein Lärmaktionsplan weiterentwickelt werden. Nur: Eppelheim hat noch gar keinen, den es überhaupt fortschreiben könnte. Damit ist die Stadt nicht alleine. Und so droht die EU Deutschland mit einer Klage, sollten bis Ende des Jahres nicht alle Pläne [+] Lesen Sie mehr > Das Bundes-Immissionsschutz-Gesetz beruht auf einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2002. Demnach soll alle fünf Jahre ein Lärmaktionsplan weiterentwickelt werden. Nur: Eppelheim hat noch gar keinen, den es überhaupt fortschreiben könnte. Damit ist die Stadt nicht alleine. Und so droht die EU Deutschland mit einer Klage, sollten bis Ende des Jahres nicht alle Pläne fertig sein. Aufgrund dieser Eile bilden in dem aktuellen Lärmaktionsplan von Eppelheim Daten aus dem Jahr 2012 die Grundlage - obwohl für die Fortschreibung bereits Daten von 2017 ausgewertet werden. aham

[-] Weniger anzeigen

Passend dazu beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, einen Lärmaktionsplan voranzubringen. Bis 19. November können die Bürger ihre Anregungen dazu einbringen. Nur: "Der Begriff ,Lärmaktionsplan’ stammt aus Gesetzen", sagte Ute Lehnertz. "Er kann nur in wenigen Fällen die Hoffnungen erfüllen, die er erweckt."

Lehnertz war vom Planungsbüro WSW aus Kaiserslautern gekommen, um die Ergebnisse vorzustellen. Der Plan stammt von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Diese übernimmt die Kartierung für Landes- und Bundesstraßen sowie für Autobahnen, weitere Straßen hatte Eppelheim nicht aufnehmen lassen.

"Wir haben die Ergebnisse der LUBW auf Plausibilität geprüft", so Lehnertz. Dabei stellte sich heraus, dass die Lärmschutzwand an der A5 nicht berücksichtigt, die Verkehrsverteilung in der Hauptstraße Richtung Plankstadt fehlerhaft und die Tempobegrenzung in der Hauptstraße nicht richtig umgesetzt war. "Das haben wir dann neu berechnet", erklärte Lehnertz.

Hintergrund Fraktionen wollen den Lärm nicht einfach hinnehmen (aham) Auch wenn die Stadt kaum eine Handhabe gegen den Lärm hat: Die Hände in den Schoß wollen die Gemeinderäte nicht legen. Das wurde in den Stellungnahmen zum Lärmaktionsplan deutlich (siehe auch Artikel links). > Die Grünen machten keinen Hehl aus ihrer Kritik: "Dieser Plan hat uns nicht [+] Lesen Sie mehr Fraktionen wollen den Lärm nicht einfach hinnehmen (aham) Auch wenn die Stadt kaum eine Handhabe gegen den Lärm hat: Die Hände in den Schoß wollen die Gemeinderäte nicht legen. Das wurde in den Stellungnahmen zum Lärmaktionsplan deutlich (siehe auch Artikel links). > Die Grünen machten keinen Hehl aus ihrer Kritik: "Dieser Plan hat uns nicht vom Hocker gerissen", sagte Isabel Moreira da Silva. Bei der Fortschreibung müsse man nachbessern. So würden auch Friedhof, Stadtpark und Kleingartenanlage als ruhig empfunden. Zudem gebe es andere Möglichkeiten, den Lärm zu verringern, die gar nicht genannt wurden. Das sollte man durchaus untersuchen. So nannte sie Flüsterasphalt und Fahrbahnverengung in der Schwetzinger Straße. Dazu Planerin Ute Lehnertz: "Ich halte nichts davon, Maßnahmen und Bewertungen aufzulisten, die gar nicht gemacht werden." Bauamtsleiter Michael Benda sprang ihr bei: Wenn nächstes Jahr genügend Geld im Haushalt bereitgestellt werde, könne man alle möglichen Untersuchungen machen. > Die SPD sah auch in Fehlern der Vergangenheit den Grund für die aktuell laute Lage in Eppelheim: "Wir haben es versäumt, bei Neubaugebieten, den Verkehrsfluss zu bedenken", meinte Renate Schmidt. Sie regte an, die Bürger zu sensibilisieren, dass jeder etwas gegen Lärm tun könne: "Zum Beispiel: Muss jeder Schüler mit dem Auto bis zur Schule gefahren werden?", fragte sie rhetorisch. Die Stadt könne zudem den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, den Radverkehr fördern und "Ruheinseln" schaffen. > Die CDU kritisierte, dass die Ergebnisse lediglich aus Berechnungen und nicht aus Messungen stammen. "Viel Lärm um nichts", so Fraktionssprecher Trudbert Orth. "Der Lärmaktionsplan ist doch sehr theoretisch." Er sah dennoch dringenden Handlungsbedarf. Zwar ärgerte er sich, dass die Kosten - etwa für Schallschutzfenster - an Eppelheim hängen blieben, kündigte aber in Richtung Bürgermeisterin Patricia Rebmann an: "Darüber müssen wir bei der nächsten Haushaltsberatung reden." Zudem fordere seine Fraktion Tempo 20 in der Hauptstraße bis zur Scheffelstraße. > Die EL/FDP-Fraktion war "ernüchtert", wie es deren Sprecher Bernd Binsch ausdrückte. Dass es außer geförderten Fenstern keinen Spielraum gebe, sei sehr schade. Binsch brachte jedoch eine weitere Idee für mehr Ruhe ein: "Elektrobusse könnten etwas bringen." Dies sollte man bei der nächsten Ausschreibung berücksichtigen.

[-] Weniger anzeigen

Heraus kam: Mehr als 2400 Eppelheimer an der Hauptstraße und der Autobahn müssen im 24-Stunden-Durchschnitt bis zu 60 Dezibel ertragen - das ist so, als ob jemand in einem Meter Entfernung ständig spricht. 65 Eppelheimer sind in diesem 24-Stunden Mittel täglich 70 bis 75 Dezibel ausgesetzt. Das lässt sich mit dem Lärm eines Staubsaugers vergleichen.

So weit die Theorie. Diese wird allerdings in der Praxis nichts bewirken. Denn das Fazit der Planerin: "Eppelheim hat schon einiges erreicht." Dazu zählte sie die Lärmschutzwand an der Autobahn, Tempo 30 und Lkw-Verbot in der Hauptstraße.

Zwar legte Lehnertz noch einige Alternativen vor - erteilte ihnen jedoch im gleichen Atemzug eine Absage: "Tempo 20 in der Hauptstraße bringt rechnerisch keine Verbesserung." Oder: "Die Erhöhung der Lärmschutzwand hat entsprechend der Richtlinien nur eine geringe Wirksamkeit." Ein lärmarmer Belag in der Hauptstraße würde nur etwas bringen, wenn der Abschnitt länger als 500 Meter sei - was somit ohne anstehende Sanierung nicht realisierbar wäre.

Kurios die Begründung gegen Tempo 30 Richtung Plankstadt: Dazu ist es in diesem Bereich nicht laut genug. Kurzum: "Es ist alles Machbare ausgeschöpft", so Lehnertz.

Das Einzige, was die Stadt tun könne, sei: selbst ein Förderprogramm aufstellen und Bürger etwa beim Einbau von Schallschutzfenstern und Lüftungsanlagen finanziell unterstützen. Lehnertz: "Das würden wir vorschlagen." Sie erklärte, dass es auch Teil eines Lärmaktionsplans sei, ruhige Gebiete zu identifizieren und zu schützen. "Eppelheim ist aber so verlärmt, dass es schwierig ist, solche Gebiete zu finden", sagte Lehnertz. "Daher würden wir als ruhiges Gebiet den Stadtwald vorschlagen." Dafür kassierte die Planerin zynisches Gelächter aus den Zuhörerreihen im Bürgersaal.