Leimen-Lingental. (cm) 31. Oktober. Am Tag vor Allerheiligen endet für Tausende Autofahrer eine Zeit mit großen Umwegen. Denn am kommenden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr wird die L600 zwischen Leimen und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg nach fünfmonatiger Sperrung wieder freigegeben. Dies teilte die Stadt mit. Ursprünglich bestand sogar die Hoffnung, dass die Arbeiten auf der Großbaustelle bereits Ende dieser Woche abgeschlossen werden. Die Linienbusse fahren wieder ab dem 5. November über die L600.

Einige ungeduldige Autofahrer hatten bereits am vergangenen Wochenende die Absperrungen beiseite geschoben und sich so freie Bahn verschafft. Da war die Strecke gerade erst frisch asphaltiert. Nun werden noch Fahrbahnmarkierungen aufgebracht und die Straßenränder fertiggestellt. Diese Arbeiten können aus Sicherheitsgründen nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, so die Stadt. Alle anderen noch ausstehenden Arbeiten wie die Angleichung der Feldwegeeinmündungen können bei laufendem Betrieb erfolgen. "Wir sind sehr froh, dass diese Maßnahme nun ein Ende hat und auch ein wenig stolz, dass wir es im vorgesehenen Zeitrahmen geschafft haben", so Oberbürgermeister Hans Reinwald.