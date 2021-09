Heiligkreuzsteinach. (pol/lyd) Am Freitagnachmittag, gegen 16.38 Uhr, befuhr ein 96-jähriger Mann mit seinem Opel die L535 von Heiligkreuzsteinach in Richtung Abtsteinach. Wie die Polizei mitteilt, wollte er in einem Kurvenbereich einen Fahrradfahrer überholen und kam hierbei auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Dacia versuchte noch auszuweichen, wurde aber im Heckbereich durch den Opel getroffen.

Der 96-Jährige zog seinen Wagen nach dem Zusammenstoß wieder nach rechts und erfasste noch den 61-jährigen Fahrradfahrer, der zu Sturz kam.

Der Fahrradfahrer wurde nach ersten Informationen leicht verletzt, vorsorglich aber zur genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Autofahrer blieben unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Opel wurde auf 3000 Euro, der Schaden am Dacia auf 8000 Euro geschätzt. Die L535 war bis 18.38 Uhr gesperrt.

Update: Freitag, 3. September 2021, 21.54 Uhr