Nußloch. (cm) Der Großbrand eines Autokrans auf der B3 bei Nußloch hat Spuren hinterlassen. Am Wochenende wurde deutlich, welche Temperaturen am Freitagmorgen an der Anschlussstelle Nußloch/Leimen-St. Ilgen geherrscht haben müssen. Der Asphalt wurde großflächig in Mitleidenschaft gezogen.

Weil zudem auch Dieselkraftstoff und Hydrauliköl ausgetreten waren, musste die kontaminierte Erde neben der Fahrbahn abgetragen werden. Im betroffenen Abschnitt wurde das Tempolimit in Richtung Wiesloch auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt, in Richtung Heidelberg auf Tempo 50.

Die Sanierung der Fahrbahn soll heute fortgesetzt werden. Wann genau, stand gestern laut Polizei noch nicht fest. Die Ursache des Brandes ist nach wie vor unklar, die Ermittlungen laufen.