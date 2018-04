Von Jutta Trilsbach

Mauer. Die Erdgasversorgung in der Kommune müsse auch in der Zukunft netzsicher, effizient, kostengünstig und umweltverträglich, also zunehmend auf erneuerbaren Energien beruhend erfolgen. So lautete der Tenor in den Fraktionen bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung zum Thema "Konzessionsverfahren Gas". Der bisherige Vertrag mit der MVV Energie AG (Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft), der die Wegenutzung im Gebiet der Kommune zur Verlegung und Betrieb des Gasverteilernetzes mit ihren öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen regelt, endet Ende September dieses Jahres. "Da die Verträge mit der MVV in insgesamt sieben Gemeinden im Sommer oder Herbst auslaufen, haben wir uns in einem Bürgermeister-Arbeitskreis zusammengetan", erklärte Bürgermeister John Ehret. Dessen Ziel sei es, als gemeinsames Bollwerk einen Kriterienkatalog für eine neue Ausschreibung auszuarbeiten.

Das gemeinsame Vorgehen der Gemeinden Bammental, Eschelbronn, Mauer, Meckesheim, Neidenstein, Wiesenbach und Zuzenhausen sichere natürlich viele Vorteile gegenüber den Anbietern, begründete Ehret diese Vorgehensweise. In der Tat ist der Kriterienkatalog, der den potenziellen Bietern bei der Versendung der Verfahrensbriefe anhand gegeben wird, ein umfangreiches Werk mit insgesamt einhundert Punkten. Viele Vorberatungen waren daher notwendig.

In einem gemeinsamen Workshop hatten sich daher die Fraktionsvertreter der eingebundenen Gemeinden intensiv mit dem "Konzessionsverfahren Gas" beschäftigt und der Kriterienkatalog mit den erforderlichen Gewichtungen erarbeitet. Dabei wurde die Unterstützung der externen juristischen Beratungsfirma "PWC" zu Hilfe genommen und die Eckpunkte für das Angebotsverfahren detailliert und rechtssicher zu Papier gebracht.

In der zurückliegenden Gemeinderatssitzung war es dann nur noch eine Formalie, diesen Kriterienkatalog mit Mindestanforderungen und Eignungsnachweisen zu beschließen, sodass es jetzt an den Anbietern liegt, diesen Anforderungen nachzukommen. "Bei unserer Entscheidung für das zukünftige Versorgungsunternehmen haben diese Voraussetzungen oberste Priorität", betonte Ehret. Nach eingehenden Erläuterungen durch den Verwaltungschef wurde der Kriterienkatalog abgesegnet und der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, das Auswahlverfahren unter Beachtung der allgemeinen Verfahrensregeln durchzuführen. Die Wertung der Angebote und die Auswahlentscheidung bleiben indes dem Bürgergremium vorbehalten.