Meckesheim. (rnz) Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Am 26. Mai werden auch in der Region neue Gemeinderäte gewählt. Wer tritt an? Welche Veränderungen gibt es? Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus? Wie alt sind die Listen im Schnitt? Und welche Ziele haben diese? Diese Fragen beantworten wir hier.

Welche Kandidaten treten an?

> CDU: Meckesheim: Inge Hanselmann (1952, Rentnerin), Clemens Heck (1966, Student der Rechtswissenschaft, Krankenkassen-Betriebswirt a.D.), Eva-Maria Müller (1986, Vermessungstechnikerin, Landwirtin), Arno Beckmann (1947, Sonderschuldirektor i.R.), Ronald Böhm (1959, Kfz-Lackiermeister), Susanne Vogt (1990, Betriebswirtin HWK), Clemens Weiß (1954, Bundesbahnamtsrat i.R.), Michael Kirsch (1968, Polizeibeamter), Anna Tarulli Cortese (1963, Frisörin), Hans-Georg Lamade (1988, Buchhalter), Matthias Zwettler (1966, Lehrer). Mönchzell: Gunter Dörzbach (1958, selbstständiger Messebauer), Tamara Hack (1972, Bäckerin), Alexander Schupp (1971, Analytical Scientist).

> Bürgergemeinschaft für Meckesheimer und Mönchzeller (MuM): Meckesheim: Jürgen Köttig (1962, Baustoffkaufmann), Nicole Fabian (1970, Finanzbeamtin), Wolfgang Seltenreich (1959, Schreiner), Ulrike Zeman-Zachar (1967, kaufmännische Angestellte), Frank Salzgeber (1966, Bankkaufmann), Bernd Moser (1959, Baumaschinenmeister), Monika Kelder (1961, selbstständige Einzelunternehmerin), Pascal Schenkel (1980, Sonderschullehrer), Carolin Fröhlich (1980, Diplom-Verwaltungswirtin), Celina Krupp (1969, Kinderkrankenschwester). Mönchzell: Dirk Künzer (1968, selbstständiger Fleischermeister), Daniel Bieser (1988, kaufmännischer Sachbearbeiter), Marcel Gengenbacher (1978, Bankkaufmann), Corina Gehrig (1971, Verwaltungsfachangestellte).

> SPD: Meckesheim: Rainer Ehehalt (1954, Landwirtschaftsmeister), Sibylle Welz (1971, Verkäuferin), Hans-Jürgen Moos (1972, Bürgermeister a.D.), Marcel Menz (1974, Elektroinstallateur), Toni Krudwig (1965, Verwaltungsangestellter), Eric Welz (1997, Rettungssanitäter). Mönchzell: Rose Schuh (1956, Sonderschullehrerin), Marc Vettermann (1974, Verwaltungsangestellter), Muka Eschenova-Hahn (1977, Erzieherin), Johannes Moock (1995, Steuersekretär).

> M² - Gemeinsam stark!: Meckesheim: Steffen Nahler (1972, selbstständiger Reiseverkehrskaufmann), Matthias Grasse (1963, Vertriebsmitarbeiter), Michael Emmerling (1961, Bankkaufmann/Versicherungsfachmann), Hans-Dieter Dellinger (1966, selbstständiger Zimmermeister), Uwe Schifferdecker (1966, Selbstständiger), Anke Krauße (1972, Krankenschwester), Jürgen Heid (1968, Maschinenschlosser), Markus Emmerling (1973, Diplom-Ingenieur), Reiner Schüle (1968, Schreinermeister), Marvin Gellner (1996, Student), Harald Kreß (1964, selbstständiger Maschinenbaumeister). Mönchzell: Silke Ohlheiser (1967, Fleischereifachverkäuferin), Axel Winterbauer (1992, Zerspanungsmechaniker), Matthias Riebler (1985, Kaufmann).

Welche Veränderungen gibt es?

In der Elsenztalgemeinde mit ihren rund 5100 Einwohnern treten zwar zwölf der 14 bisherigen Gemeinderäte wieder an, doch ist ihre Wiederwahl alles andere als ein Selbstläufer. Für ordentlich Wirbel sorgt die neue Liste "M² - Gemeinsam stark!", deren Spitzenkandidat Steffen Nahler bis zum 26. Mai noch für die MuM im Gemeinderat sitzt. Mit Michael Emmerling auf Listenplatz drei hat sich zudem der ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD der neuen Liste angeschlossen. Apropos SPD: Neben den bisherigen Gemeinderäten, der aktuellen Fraktionsvorsitzenden Rose Schuh, Rainer Ehehalt und Marcel Menz, kandidiert mit Hans-Jürgen Moos der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde für einen Sitz im Gremium. Bei der CDU hingegen fällt auf, dass auf der Liste ein Name nicht mehr auftaucht: Der derzeitige Erste Bürgermeisterstellvertreter Hans-Walter Sonnentag stellt sich nicht mehr zur Wahl. Anders hingegen Fraktionsvorsitzende Inge Hanselmann, Clemens Heck, Eva-Maria Müller, Arno Beckmann und Mönchzells Ortsvorsteher Gunter Dörzbach, die erneut um die Gunst der Wähler werben. Bei der MuM wird neben dem angesprochenen Steffen Nahler auch Steffen Walter nicht mehr auf der Liste stehen. Die aktuellen Gemeinderäte, Fraktionsvorsitzender Jürgen Köttig, Wolfgang Seltenreich und Dirk Künzer, stellen sich erneut dem Wählervotum.

Wie sieht die Frauen-Männer-Quote aus?

> CDU: 35,7 % Frauen, 64,3 % Männer

> MuM: 42,9 % Frauen, 57,1 % Männer

> SPD: 30,0 % Frauen, 70,0 % Männer

> M²: 14,3 % Frauen, 85,7 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

> CDU: 51,9 Jahre

> MuM: 49,1 Jahre

> SPD: 45,5 Jahre

> M²: 46,6 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

> CDU: 1. Für unsere Kinder: Bau evangelischer Kindergarten, Sanierung Schule Meckesheim, Sicherung Schulstandort Mönchzell; 2. Für die ältere Generation ein gutes Leben im Ort unter anderem durch medizinische Versorgung und seniorengerechtes Wohnen; 3. Vorhaben fortführen zum Beispiel Neubaugebiete, Ortskernsanierung Mönchzell, Sanierung Auwiesenhalle, Friedhofskonzeption.

> MuM: 1. Alten- und Pflegeheim im Ortskern, Mehrgenerationenwohnen für Senioren und junge Familien; 2. Vereinsförderung zeitgemäß überarbeiten, Entlastung bei Hallenkosten für Vereine herbeiführen; 3. Mönchzell: Verwaltungsstelle sanieren und nutzbar machen sowie den Kindergarten modernisieren.

> SPD: 1. Verschuldungs-Stopp! 2016 vier Millionen Euro/pro Kopf 755 Euro, 2019 fast verdoppelt auf 7,5 Millionen Euro/pro Kopf 1455 Euro trotz Rücklagen-Verzehr (Ende 2016 noch 1,3 Mio.); 2. ME: Beseitigung Bahnübergang Oberhofstraße (Unterführung), Kreisel Ortseingang Eschelbronner Straße; MÖ: zügigere Ortskernsanierung; 3. Liegenschaften: Rathaus und Sozialwohnungen MÖ, Auwiesenhalle und Feuerwehrhaus ME, Food-Truck für Alla-hopp-Anlage.

> M²: 1. Konzeption, Investorensuche und Umsetzung zwecks Ansiedlung eines Senioren- und Pflegeheimes; 2. Maßvolle Erschließung von Neubaugebieten und Erweiterungskonzept Industriegebiet; 3. Verkehrskonzept: Bahn-Unter- beziehungsweise Überführung, Parkkonzept und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.