Von Nicolas Lewe

Leimen/Heidelberg. Gleich mehrfach, so Alois Burkert aus Leimen, habe er am Dienstag zwischen 22 und 23 Uhr ein Kleinflugzeug bemerkt, das immer wieder zwischen der Großen Kreisstadt und Heidelberg verkehrte. Da dem Leimener die Sache merkwürdig vorkam, rief er bei der Polizei an, ob die etwas von dem nächtlichen Manöver wüsste. Von den Beamten erfuhr Burkert, dass es sich um eine Wärmebild-Vermessung handelt.

Eine Nachfrage der RNZ bei den zuständigen Stadtwerken in Heidelberg ergab, dass das Fernwärmenetz bis Rohrbach und damit an den Rand von Leimen heranreicht, weshalb aufmerksame Bürger wie Alois Burkert die Flugbewegungen wahrgenommen haben dürften. Allerdings, so Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings, sei das Flugzeug, eine Cessna vom Typ 404, sehr leise gewesen. Im Stadtgebiet war die Maßnahme, die in der Nacht zum Donnerstag endete, im Voraus angekündigt worden. In Heidelberg hat die Fernwärme einen Anteil von 47 Prozent am gesamten Wärmemarkt.

Wie die Stadtwerke mitteilten, war für die Vermessung eine Spezialfirma zuständig, deren Flugzeug mit Infrarot-Technik ausgestattet war. In einer Höhe von rund einem Kilometer überflog die Cessna rund 220 Kilometer Fernwärmeleitungen. Anhand der Bilder der Infrarot-Kamera erkennen die Stadtwerke, wo die unterirdischen Leitungen besser gedämmt werden können. Störungen und Ausfällen in der Versorgung soll damit vorgebeugt werden.

Die Stadtwerke nutzten das Verfahren zum ersten Mal. "Wir haben darauf geachtet, dass die Firma Lärmschutz groß schreibt", betont Emanuel Zimmer vom Asset Management Fernwärme bei den Stadtwerken Heidelberg. Die Flugzeuge hätten alle ein Lärmschutzzeugnis. Leise Fluggeräusche ließen sich aber, so Zimmer, leider nicht vermeiden.