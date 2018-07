Von Werner Popanda

Sandhausen. Ein Kindergartenplatz für jedes Kind, längere Betreuungszeiten, mehr Krippenplätze und weniger Schließtage: Für Eltern war die jüngste Gemeinderatssitzung voller guter Nachrichten. Da stellte nämlich Haupt- und Personalamtsleiter Günther Köhler die Planung für die Kindergarten-, Krippen- und Schülerbetreuung 2018/19 vor.

"Mit 558 Plätzen kann allen Sandhäuser Familien ein Betreuungsplatz angeboten werden", hielt Köhler fest. Das habe die Auswertung der Anmeldungen für die Drei- bis Sechsjährigen ergeben. Hierbei sei die Eröffnung des neuen kommunalen Kindergartens im Frühjahr 2019 miteinkalkuliert. Dann könnten den Eltern auch weitere Tagesplätze mit einer Betreuungszeit von 7 bis 17 Uhr angeboten werden. Der Bedarf an ganztägiger Betreuung ist hoch.

Um diesen zu decken, gebe es seit Juni 20 zusätzliche Tagesplätze im Naturkindergarten. Dort könnten jetzt auch Kinder in der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr betreut werden, so Köhler.

An 30 Tagen im Jahr ist das aber bislang nicht der Fall. Da haben die Kindertagesstätten geschlossen. Die Anzahl der Schließtage sei als hoch anzusehen, meinte Köhler. Um den Eltern hier entgegenzukommen, werde von der Verwaltung vorgeschlagen, die Schließtage auf 25 zu reduzieren.

Auch wenn damit die Personalkosten im Sozial- und Erziehungsdienst steigen. Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat ebenso einstimmig wie der Empfehlung der Verwaltung, dass auch die konfessionellen Träger die Schließtage reduzieren sollten.

Bei den Unter-Dreijährigen (U3) ist die Quote nicht ganz so gut wie bei den Kindergartenplätzen. Die derzeit 113 Betreuungsplätze reichen nicht aus. Allerdings werde sich mit der Eröffnung der neuen kommunalen Kindertageseinrichtung eine Entspannung der Situation ergeben. Köhler: "Dann kann allen Eltern aus jetziger Sicht ein Platzangebot gemacht werden." Hinzu komme, dass freie Kindergartenplätze der Drei- bis Sechsjährigen zusätzlich für die U3-Betreuung genutzt werden könnten.

Was die Schüler angeht, so stehen im kommenden Schuljahr insgesamt 186 Betreuungsplätze in den gemeindeeigenen Einrichtungen zur Verfügung. Damit liegt laut Köhler der Deckungsgrad der Betreuung an der Grundschule, der Kernzeit- und der Hortbetreuung als Freiwilligkeitsleistung aktuell wieder bei über 81 Prozent.

Vom Gemeinderat gab es angesichts dieser Zahlen Lob in Hülle und Fülle. Dass für Kinderbetreuung insgesamt 6,6 Millionen Euro ausgegeben werden, stellte keiner in Frage. "Die Rathausverwaltung hat rechtzeitig erkannt, wo Not am Mann ist", meinte Volker Liebetrau (FDP). Hakan Günes (CDU) zog ein ähnliches Fazit: Sandhausen sei "in allen drei Bereichen gut aufgestellt" und habe "für Eltern ein optimales Betreuungsangebot geschaffen".

Matthias Horn (SPD) freute sich, dass nach der Planung der Verwaltung alle Rechtsansprüche erfüllt würden. Die Erhöhung der Personalkosten ist für ihn eine "gute Investition in die Zukunft unserer Kinder". Als "natürlich toll" bewertete Gerhard Hettinger (AL) den 100-prozentigen Deckungsgrad in der Kindergartenbetreuung.

Gleichfalls "toll" war aus Sicht von Bürgermeister Georg Kletti die Nachricht, die er gleich zum Auftakt der Gemeinderatssitzung verkündete. Demnach erhält Sandhausen laut einem Bescheid des Karlsruher Regierungspräsidiums einen Zuschuss in Höhe von 4,6 Millionen Euro für die Sanierung des Friedrich-Ebert-Schulzentrums. Dort sollen beispielsweise das Hauptgebäude samt Dach, die Haustechnik und der Brandschutz erneuert und die Fassaden energetisch gestaltet werden.