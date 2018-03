Bammental. (bmi) Ein total ruinierter Heizraum, ein in die Tausende gehender Schaden, aber keine Verletzten: Der Kellerbrand eines Wohnhauses in der Fasanenweg am frühen Sonntagvormittag ist glimpflich ausgegangen. Um 3.52 Uhr war bei der Feuerwehr der Alarm eingegangen, nur sechs Minuten später waren die ersten von insgesamt 36 Einsatzkräften aus Bammental und Wiesenbach vor Ort - und knapp drei Stunden später der Einsatz beendet.

Die Ursache des Brandes ist laut Bammentals Feuerwehrchef Timo Winkelbauer ungeklärt. Fakt ist, das die zentrale Heizungsanlage im Keller Feuer gefangen hatte. Unter schwerem Atemschutz, starkem Rauch und keiner Sicht bekämpfte ein erster Trupp sofort die offenen Flammen. Ein zweiter führte parallel dazu durch den Kellerschacht eine Druckbelüftung von außen durch. Durch die enorme Hitze war zudem der Wasserfilter gerissen und hatte den Keller geflutet. So entfernte die Feuerwehr nach dem Löschen nicht nur das teils noch glühende hölzerne Brandgut, sondern auch den gut zehn Zentimeter hohen Wasserpegel aus dem Heizungskeller.

Die vier Bewohner waren durch einen Brandgeruch wach geworden und hatten sich vor Eintreffen der Wehr ins Freie gerettet. Der Eigentümer wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. "Nachdem wir den Brandherd vor Ort lokalisiert haben, war es eine Standardsituation", sagte Winkelbauer. Laut Kommandant seien der Heizraum und ein weiterer Raum "total ruiniert", der Schaden gehe in die Tausende. Winkelbauer: "Wir konnten durch unser schnelles Eintreffen aber Schlimmeres verhindern."