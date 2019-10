Das Rathaus in Schönau. Foto: Fink

Schönau. (luw) Die Bürgermeisterwahl in Schönau hat in der ersten Runde keine Entscheidung gebracht. Bei der Wahl am heutigen Sonntag erhielt von den insgesamt sieben Bewerbern SPD-Kandidat Marco Skarke mit 26,44 Prozent die meisten Stimmen. Zweiter wurde Matthias Frick, der von der CDU unterstützt wird und 20,84 Prozent der Stimmen auf sich vereinte. Darauf folgt Alesandro Sanchez Mateos von den Freien Wählern mit 18,06 Prozent, gefolgt vom parteilosen Peter Göttmann mit 15,68 Prozent und Philip Sharma (FDP) mit 14,37 Prozent. Die letzten Plätze belegen die parteilosen Manuel Kolb und Harald Grebe mit 3,34 Prozent und 0,69 Prozent.

Insgesamt gingen von den 3546 wahlberechtigten Schönauern 2325 Bürger zur Wahl, 2303 gültige Stimmen wurden gezählt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65,57 Prozent.

Da keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen erreichte, folgt am Sonntag, 10. November, ein zweiter Wahlgang. Dabei reicht dann die einfache Mehrheit, um ins Rathaus einzuziehen.