Gaiberg. (bmi) "Ein Ort ohne Apotheke ist unvorstellbar", sagt Rolf-Dieter Schaetzle. Doch wenn der Apotheker Ende Juni nach 36 Jahren in Ruhestand geht, könnte genau das in Gaiberg Realität werden. Denn noch hat sich für den 66-Jährigen kein Nachfolger gefunden, der die Lindenapotheke weiterbetreiben und die fünf Mitarbeiter übernehmen könnte.

Das anfangs florierende Geschäft war in den vergangenen Jahren nicht mehr so üppig. Diese negative Entwicklung hat für Schaetzle neben örtlichen Faktoren vor allem damit zu tun, dass in Deutschland seit 2003 Arzneimittel - auch verschreibungspflichtige - über das Internet bestellt werden können. So fehle nicht nur der Lindenapotheke der Umsatz, sondern kämpfen viele Apotheken ums Überleben.