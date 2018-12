Dossenheim. (dw) Die Aussichten auf Aussicht sind zurück - oder auch nicht: Nach über zwei Jahren wird die Sanierung des Aussichtsturms auf dem Weißen Stein nun angegangen. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Wenn der Turm kommendes Jahr wieder begehbar ist, wird Besuchern wohl weiter der Fernblick fern bleiben - hohe Bäume drumherum verhindern ihn.

Vor wenigen Wochen hatte man noch der Genehmigung des Landesdenkmalamts geharrt. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats konnte Bürgermeister Hans Lorenz berichten, dass die erforderliche "denkmalrechtliche Genehmigung" nun vorliege. Prompt wurde die Durchführung der Sanierung für kommendes Jahr beschlossen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die Ausschreibung "zeitgerecht" vorzunehmen.

Der Zugang zum Turm auf dem Dossenheimer Hausberg ist seit 2016 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Anfänglich war man von Kosten von rund 10.000 Euro ausgegangen, um die damals scheinbar geringen Mängel zu beseitigen. Mit der Zeit zeigte sich, dass die Instandsetzung ein umfangreiches Maßnahmenpaket erfordert. Das Dach, die Treppenstufen, die Fenster und das oberste Podest sind zu sanieren. Das Geländer sei nicht mehr fest verankert und außerdem sitze es zu tief, erklärt die Sitzungsunterlage. Die Ausgaben hierfür werden sich auf nicht mehr als 120.000 Euro belaufen, wird geschätzt. Die Sanierungsmaßnahme sei zuletzt im September im Technischen Ausschuss nicht öffentlich beraten worden. Im Gemeinderat wurde nicht weiter darüber diskutiert.

Diese Entwicklung hat freilich Einfluss auf die aktuelle Haushaltsplanung. Der Ansatz aus 2018 wurde ins Jahr 2019 gewissermaßen verschoben.

So weit, so gut. Bleibt die Frage, was man auf dem dann sanierten Turm machen kann. Cornelia Wesch (FW) kleidete das in die Frage nach der Sicht. Schon seit Jahren verhindern Bäume den Weitblick. Es gebe nur zwei Möglichkeiten, so Bürgermeister Hans Lorenz. Den Turm höher bauen, Pläne dazu lägen sogar vor, oder Bäume kappen. Beides ist keine Option, zumal der Forst schon vor Jahren erklärt habe, dass just an der relevanten Stelle drei "besonders wertvolle Bäume" wüchsen. Bei den Bäumen handele es sich um Eichen, dämpfte der Rathauschef die im Rund verhalten und scherzend geäußerte Hoffnung, der Borkenkäfer möge es schon richten.