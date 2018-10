Leimen/Neckargemünd. (rnz). Die Städte Leimen und Neckargemünd zählen beim Einzelhandelsumsatz zu den Schlusslichtern im IHK-Bezirk Rhein-Neckar. Das zeigt die Kaufkraftanalyse 2018 der Industrie- und Handelskammer (IHK). Sie hatte in ihrem Kammerbezirk, der vom Rhein bis nach Walldürn im Odenwald reicht, insgesamt 18 zentrale Orte unter die Lupe genommen.

Diese sind in die drei Kategorien Ober-, Mittel- und Unterzentren eingestuft. Zu Letzteren zählen die Große Kreisstadt Leimen ebenso wie die Stadt Neckargemünd. Unterzentren haben laut IHK-Definition die Aufgabe, "den Grundbedarf der Bevölkerung zu decken und ein Mindestmaß an öffentlicher und privater Infrastruktur anzubieten".

Geht man nach den Zahlen der IHK-Analyse, dann gelingt das Leimen und Neckargemünd nur bedingt. Zwar liegt die für den Einzelhandel relevante Kaufkraft je Einwohner, sprich das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte, bezirksweit im oberen und mittleren Bereich. Doch von den 6800 Euro pro Einwohner in Leimen sowie den rund 7600 Euro in Neckargemünd kommen nur knapp 2900 Euro in Leimen beziehungsweise knapp 4400 Euro in Neckargemünd im Einzelhandel vor Ort an - also in den lokalen Geschäften, Apotheken, Bäckereien, Konditoreien und Metzgereien.

Auch Leimen mit ihren Discountern am Stralsunder Ring ist kein Einkaufsmagnet. Foto: Alex

Um diese Zahlen einzuordnen, dienen sogenannte Zentralitätskennziffern, die Auskunft über die Attraktivität einer Stadt als Einkaufsort geben. In Bezug auf die Einzelhandelskaufkraft der Einwohner kommt Leimen hier auf einen Wert von 47,8 und landet damit abgeschlagen auf dem letzten Platz der 18 untersuchten Kommunen im Kammerbezirk. Doch auch Neckargemünd schneidet auf Platz 17 mit einem Wert von 65,3 nur unwesentlich besser ab. Zum Verständnis: Alle Werte unter 100 stehen für eine unterdurchschnittliche Anziehungskraft.

Spitzenreiter sind hier die Mittelzentren Schwetzingen, Walldorf und Mosbach, die in der IHK-Studie alle auf Werte oberhalb von 160 kommen. Und auch das Mittelzentrum Wiesloch übertrifft mit einer Zentralitätskennziffer von 104,8 die magische 100er-Marke. Ein Gradmesser für die anderen Unterzentren ist indes das 21.600 Einwohner große Hockenheim, dessen Einzelhandelsumsatz je Einwohner bei über 9600 Euro liegt und das somit auf einen stolzen Wert von 154,2 kommt. Stellt sich die Frage: Warum gelingt es Leimen mit seinen 27.000 Einwohnern und auch dem rund 13.200 Einwohner großen Neckargemünd nicht, mehr Kaufkraft ihrer Bürger an den Einzelhandel vor Ort zu binden?

Hierfür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Kann es sein, dass die Oberzentren Mannheim und Heidelberg, auf die rund vier Milliarden Euro - und damit 52 Prozent des Einzelhandelsumsatzes im IHK-Bezirk entfallen - eine zu mächtige Konkurrenz für Unterzentren wie Leimen und Neckargemünd sind? In Heidelberg mit seiner Fußgängerzone etwa beträgt der Einzelhandelsumsatz rund 1,21 Millionen Euro. Das entspricht rund 7500 Euro pro Einwohner - oder anders ausgedrückt: einer Zentralitätskennziffer von 120,8. Mannheim ist mit seiner guten S-Bahn-Anbindung von Leimen und Neckargemünd aus ebenfalls nicht aus der Welt. Hier sprechen die Zahlen sogar eine noch deutlichere Sprache. Dank eines Einzelhandelsumsatzes von rund 9000 Euro je Einwohner kommt die Quadratestadt bei der Zentralität auf einen Wert von 150,9.