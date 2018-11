Von Nicolas Lewe

Meckesheim. So viele Amokläufe an Schulen wie in den USA gab es in Deutschland glücklicherweise bislang nicht. Die Vorfälle in Erfurt 2002, in Emsdetten 2006 oder in Winnenden 2009 sind vielen bis heute im Gedächtnis. Präventive Maßnahmen und eine verbesserte Infrastruktur an Schulen dienen dazu, entsprechende Tendenzen zu verhindern.

So auch in Meckesheim, wo derzeit die Arbeiten am Erweiterungsausbau der Karl-Bühler-Schule laufen. Ein sogenanntes Notfall- und Gefahrenreaktionssystem soll in Krisensituationen dafür sorgen, dass ein Alarmplan möglichst schnell umgesetzt wird. Petra Walter vom Planungsbüro Schmitt & Partner aus Mauer oblag es, dem Gemeinderat die technische Einrichtung in dessen jüngster Sitzung vorzustellen. Wie die Expertin ausführte, werde es an der Schule zukünftig möglich sein, über Notfalltaster oder Notrufsprechstellen Alarm auszulösen.

Dieser Alarm werde an einen zentralen Ort in der Schule, sprich ins Sekretariat, weitergeleitet. Eine Gegensprechanlage soll hier auch die umgekehrte Kontaktaufnahme ermöglichen. Nach der Einschätzung der Lage werde dann ein vorher festgelegter Notfallplan in Gang gesetzt, der in der Folge Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr alarmiert. Der Preis für dieses Alarmsystem beträgt laut Angebot der Elektrofirma Gembe aus Meckesheim rund 55.300 Euro in A-Bau und Neubau sowie weitere rund 52.600 Euro für die Erweiterung in S-Bau, B-Bau und C-Bau. Alles in allem also rund 108.000 Euro.

Eine Summe, welche die Expertin vom Planungsbüro als "stolz" bezeichnete und die im Räterund für Diskussionen sorgte. Jürgen Köttig (MuM) interessierte sich für die Verrechnung der Kosten, die in der ursprünglichen Kalkulation der Gesamtmaßnahme, welche sich auf 829.500 Euro belief, noch keine Rolle spielten. Hier konnte Petra Walter mit einer überraschenden Nachricht aufwarten: Dank günstiger Arbeitsvergaben und Minderkosten liegen die Gesamtkosten aktuell inklusive der Nachträge für das Notfallalarmsystem bei "nur" 779.285 Euro. "Ist da auch die Auwiesenhalle mit drin?", hakte Köttig nach und erfuhr von der Referentin, dass hier ebenfalls eine Notsprechanlage und Lautsprecher eingeplant sind.

"Wird der Bewegungsraum des Täters im Amokfall eingegrenzt?", wollte Hans Walter Sonnentag (CDU) wissen. Diesmal musste die Expertin verneinen, sprich: Lehrer müssten bei Gefahr die Türen selbst schließen. "Mir ist das so auch lieber", warf Bürgermeister Maik Brandt ein. Auf die Frage von Inge Hanselmann (CDU), warum es keine Ausschreibung für die Auftragsvergabe gebe, bemerkte der Rathauschef, dass es hierbei um Gewährleistungsvorschriften gehe.

Eigentlich sei Hauptamtsleiter Uwe Schwarz zufolge zunächst auch nur die Installation im A-Bau sowie im Erweiterungsbau vorgesehen gewesen, doch: "Die preisliche Lage ist gut und die alte Anlage ist 50 Jahre alt." Oder mit den Worten von Petra Walter: "Künftig ist alles verkabelt." Alleine im A-Bau werde es 15 Notrufsprechstellen geben und die Wartung der Anlage erfolge einmal jährlich. "Ist ein Missbrauch durch Schüler ausgeschlossen?", fragte Rose Schuh (SPD). Hierzu wies Bürgermeister Brandt auf eine "eingebaute Hürde" hin. Clemens Heck (CDU) betonte, dass künftig immer jemand im Sekretariat sein muss. Am Ende sprach sich das Gremium einstimmig für das neue System aus.