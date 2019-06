Wilhelmsfeld. (bmi) Seit dem Jahre 2008 betreibt Jürgen Link seine eigene Hundeschule. In den über zehn Jahren hat der Wilhelmsfelder schon so manchen "Problemhund" wieder in die Spur gebracht. Er arbeitet im Gegensatz zu anderen Hundeschulen auch mit Listenhunden wie einen "American Staffordshire"-Mischling, hat Halter und Tiere auch bereits auf sogenannte Wesenstests vorbereitet. "Genau diese Hundehalter brauchen doch Hilfe. Ich finde es schräg, sie ihnen zu verwehren."

Dass die beiden Hunde beim Vorfall in Leimen am Montagabend nicht angeleint waren, sieht Link als Hauptfehler. Wenn Radler oder Jogger einen Hund passieren, dann wird dessen Jagd- und Spieltrieb geweckt. "Das hat auf das Tier dieselbe Wirkung wie ein Ball und zwar egal, ob Jagd-, Kampf- oder sonstiger Hund."

Hundelehrer Jürgen Link. Foto: privat

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund einem Radler hinterherrennt, ist gerade bei jungen Tieren sehr hoch - wenn sie denn können. "Dass die beiden Hunde derart attackiert und zugebissen haben, hat mit dem Jagdtrieb an sich nichts zu tun und ist eine andere Baustelle", erklärt Link.

Wie verhält man sich am besten, wenn ein Hund angestürmt kommt? "Stehen bleiben, nicht hektisch herumhampeln, Hände unten lassen", rät der Experte. 98 Prozent aller Hunde verlieren dann schnell das Interesse und gehen zurück zu Frauchen oder Herrchen.

So ein Verhalten falle dem Menschen als Fluchttier aber naturgemäß schwer, zumal in so einer Situation, bestimmt durch Reflexe, Angst und Überraschungsmoment. Wichtig auch: Augenkontakt zum Hund vermeiden. "So vermeide ich, dass sich Angst und Aggression übertragen und ich in eine Konfrontation gehe, die ich gar nicht möchte."

Vorverurteilungen von Rassen lehnt Link ab. "Es ist ein Ammenmärchen, dass gewisse Arten generell aggressiver sind", betont der 48-Jährige. Man könne jeden Hund böse machen, dies sei alles eine Frage der Erziehung. Der Hundetrainer betont aber auch: "Man muss mit einem American Staffordshire richtig umgehen und darf nicht denken, dass man einen Chihuahua an der Leine hat."