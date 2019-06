Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Bei den Nußlocher Hundefreunden ist man sich einig: "Das Problem liegt am anderen Ende der Leine", sagt Harry Elfner, der Zweite Vorsitzende des Hundesportvereins, am Rande des Wiesenfests. Anlass ist die Attacke zweier Hunde auf einen 15-Jährigen. Der Vorfall am Pfingstmontag ereignete sich schließlich quasi in der Nachbarschaft, nämlich in Leimens Ortsteil St. Ilgen. Der Jugendliche wurde von zwei elf Monate alten Hunden angegriffen; er befindet sich seither mit Verletzungen im Gesicht in einer Spezialklinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Hunden um die Rasse "American Staffordshire Mix", die den sogenannten Kampfhunden zugeschrieben wird.

Bayerische Spezialitäten lockten bim Wiesenfest viele Gäste auf das Vereinsgelände. Foto: A. Dorn

"Kein Hund wird aggressiv geboren", sagt Harry Elfner. Einige Rassen würden zwar von Geburt an einen höheren Schutztrieb und eine niedrigere Reizschwelle besitzen, so Elfner, diese Hunde könnten aber - genauso wie andere - von klein auf lernen, sich richtig zu verhalten. Dass Hunde Menschen angreifen, sei nicht den Tieren selbst, sondern der Haltung durch die Besitzer geschuldet. "Ein Hund ist kein Spielzeug und muss genauso wie ein Kleinkind von Anfang an sozialisiert und mit bestimmten Verhaltensmustern erzogen werden", so Elfner. Ob Dackel oder Kampfhund - das sei völlig gleichgültig, betont Elfner. Denn auch kleine Hunde können fest zubeißen, wenn der Halter sie nicht richtig erzogen habe.

Harry Elfner plädiert für einen Hundeführerschein: Jeder, der sich einen Hund - egal welcher Rasse - zulegen möchte, sollte zunächst einen Hundeführerschein machen. Die Halter sollten im Umgang und den richtigen Erziehungsmaßnahmen für die Vierbeiner geschult werden; erst dann sollte eine Erlaubnis für den Hundekauf erteilt werden. Zudem sollte jeder Besitzer mit seinem Vierbeiner am besten schon im Welpenalter eine Hundeschule besuchen. Denn hier würden Hunde soziales Verhalten mit Mensch und Tier von Anfang an lernen.

Hintergrund Nußlocher Hundesportverein feierte zwei Tage lang Wiesenfest Das Rinderhacksteak brutzelte in der Pfanne, der Leberkäs roch verführerisch. Kein Wunder, dass so mancher Vierbeiner neugierig um den Grill schwänzelte. Vielleicht fällt ja etwas herunter... Die Hoffnung war berechtigt: Auf dem zweitägigen Wiesenfest sollten die Chancen doch gut stehen, es fand doch [+] Lesen Sie mehr Nußlocher Hundesportverein feierte zwei Tage lang Wiesenfest Das Rinderhacksteak brutzelte in der Pfanne, der Leberkäs roch verführerisch. Kein Wunder, dass so mancher Vierbeiner neugierig um den Grill schwänzelte. Vielleicht fällt ja etwas herunter... Die Hoffnung war berechtigt: Auf dem zweitägigen Wiesenfest sollten die Chancen doch gut stehen, es fand doch schließlich zum "Tag des Hundes" statt. Diesen feierte nämlich der Nußlocher Hundesportverein am Samstag auf seinem Vereinsgelände. Ebenso wie der Dossenheimer Schäferhundeverein, die Meckesheimer Hundefreunde und etliche mehr. Denn am Tag des Hundes stehen deutschlandweit die haarigen Vierbeiner im Mittelpunkt, denn sie sind besonders in den vergangenen 50 Jahren treue Begleiter der Menschen geworden. "Den Tag des Hundes feiern wir seit über zehn Jahren", sagte Harry Elfner, der Zweite Vorsitzende des Hundesportvereins. "Aber bei uns ist jeder Tag der Tag des Hundes", meinte Elfner mit einem Augenzwinkern. Der Nußlocher Hundesportverein hat um die 70 Hunde, davon 15 Welpen. Die Hunde machen in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Trainings. Und wenn die Vierbeiner gerade einmal nicht auf dem Hundeplatz sind, liegen sie im Gras und ruhen sich aus, während die Herrchen miteinander plaudern. Auf dem bayerisch angehauchten Wiesenfest gab es Fleischkäse mit Zwiebeln und Semmeln oder Kartoffelsalat. Das Bayern-Motto wurde durchgezogen: Auf der Speisekarte standen denn auch "Fleischpflanzerl" und nicht "Rinderhacksteak". Der Heidelberger Bayern- und Gebirgstrachtenverein machte mit einer tollen Aufführung der Goasler- und Trachtengruppe gute Stimmung. Am gestrigen Sonntag tischte der Hundeverein zudem ein deftiges Weißwurstfrühstück mit süßem Senf auf. Die Besucher kamen den Tag über verteilt, saßen gemütlich im Zelt. Am Samstag hatte man Glück mit dem Wetter, gestern hingegen war es ein wenig unbeständig. Es gab auch einen Stand, an dem man alles rund um den Hund erwerben konnten: von Leckerlis, über Leinen und Halsbänder bis zu Hundespielzeug. Es gab auch Schmuck mit Hundemotiven; der war allerdings nicht für die Vier- sondern für die Zweibeiner gedacht. Zudem konnte man Honig vom Imker erwerben. Eine Tierärztin informierte über "Erste Hilfe am Hund", denn Tiere können genauso wie Menschen Kreislaufprobleme, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen. (agdo)

Enorm wichtig sei auch die Haltung: Wer einen großen Hund in der Wohnung halte und nur drei Mal am Tag Gassi gehe, mache das Tier aggressiv. "Weil dann hat der Hund nicht genügend Auslauf und Möglichkeiten zum Spielen", sagt Elfner. Für den Zweiten Vorsitzenden des Nußlocher Hundesportvereins ist klar: Dem Halter, dessen Hunde den 15-jährigen Jugendlichen in St. Ilgen angegriffen haben, sollte für immer die Erlaubnis zur Hundehaltung entzogen werden. Das sollte bei allen Haltern passieren, deren Hunde Menschen angreifen. Elfner: "Die Verantwortung trägt der Mensch."

Was macht man aber, wenn ein Hund die Zähne fletscht und auf einen zugerannt kommt? "Auf keinen Fall wegrennen, das weckt den Jagdtrieb", so Harry Elfner. Er empfiehlt, still stehen zu bleiben, die Arme an den Körper zu legen und dem Hund auf keinen Fall in die Augen zu schauen. Die Vierbeiner empfinden Blickkontakt als Provokation. Man sollte den Hund einfach ignorieren und woanders hinschauen, so Elfner.