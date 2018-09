Nußloch. (agdo) Eigentlich sollte im Foyer der Olympiahalle ein Gespräch zwischen Bürgermeister Joachim Förster und Nußlocher Jugendlichen stattfinden - doch es kamen nur drei junge Leute. Vorbereitet war das Foyer für rund 100 Jugendliche für das sogenannte "Jugend-Hearing".

Die Verwaltung wollte den Jugendlichen verschiedene Projekte vorstellen und sie darin dann einbinden. Die Jugendlichen sollten - und sollen nach wie vor - die Gemeinde mitgestalten und Wünsche, Anregungen oder Probleme eben von jungen Leuten weiterleiten. Und natürlich selbst aktiv werden.

"Wir hatten heute eigentlich drei Themen vorbereitet", sagte Bürgermeister Joachim Förster. Er bedauerte, dass so wenig Jugendliche gekommen seien. Dafür waren etliche Gemeinderäte da, Bauamtsleiter Matthias Leyk, Hauptamtsleiter Christian Laier und Felix Grebesich, Sozialpädagoge vom Internationalen Bund, der auch für das Nußlocher Jugendzentrum zuständig ist.

Nur die Jugendlichen fehlten. Zwar fand ein Gespräch zwischen den drei jungen Leuten statt, aber die Veranstaltung an sich fiel aus und soll demnächst nachgeholt werden. Die anwesenden Jugendlichen brachten auch schon einen Vorschlag ein: Das Ganze soll in einem den jungen Leuten passenden lockeren Rahmen stattfinden. Denn das Foyer sah ein wenig so aus, als würde hier gleich eine Bundespressekonferenz stattfinden.

Drei Themen liegen der Gemeinde am Herzen: Zum einen möchte man einen Jugendausschuss gründen, in dem die Jugendlichen Themen einbringen und in Zusammenarbeit mit Verwaltung sowie Gemeinderat sich für Interessen der Jugendlichen einsetzen sollen. Von einem der drei anwesenden Jugendlichen kam die Idee auf, einen Jugendgemeinderat zu gründen. Das hatte man aber vor einigen Jahren schon versucht, gescheitert war es am geringen Interesse der Jugend.

Zweites Thema: Die Jugendlichen sollen einen Jugendtreff beziehungsweise einen Jugendplatz bekommen, für den sie auch Verantwortung tragen sollen. Sprich, sie müssen darauf achten, dass alles in Ordnung gelassen und verlassen wird. Man habe Probleme mit Vandalismus im Ort, sagte Joachim Förster. Die Jugendlichen suchen sich nämlich ihre Plätze und verlassen sie dann dementsprechend.

Drittes Thema soll der Ausbau der Städtepartnerschaften mit Andernos-les-Bains in Frankreich, dem ungarischen Nagyatad und Segorbe in Spanien sein. Hierbei sollen sich die Jugendlichen - auch wenn sie nicht in Vereinen sind - mehr einbringen und dabei vielleicht den einen oder anderen schönen Urlaubsort entdecken.