Heiligkreuzsteinach.(ths) "Wir rotten das Johanniskreuzkraut überhaupt nicht aus, weil das auch nicht funktioniert" – Anja Schork-Raabe bezieht klar Stellung. Die Vorsitzende des Vereins für artgerechte Pferdehaltung, Erhalt der Reitkultur und der Landschaft in Heiligkreuzsteinach (Apfel in Heilig) wehrt sich gegen aufkommende Diffamierungen von Naturschützern. Denn Schork-Raabe geht es nur darum, dieses giftige Ackerkraut zu entfernen, so wie auf der Futter- und Mähwiese am Mühlweg zu Beginn der jährlichen Aktion geschehen. Und zwar bevor die Blüte zur Samenreife kommt und sich die vielen Flugsamen in Windeseile auf weitere Areale ausbreiten, die vielleicht der Heuernte dienen.

Denn wenn die giftige Pflanze dann erst mitgepresst werde, erscheine sie später im Futtertrog. Gerade im getrockneten Zustand erkennen Weidetiere wie Kühe, Rinder, Pferde oder Schafe den Giftling nicht und fressen ihn daher mit, erklärte die Vorsitzende der RNZ. "Die giftigen Alkaloide reichern sich schließlich im Tierkörper an und führen zu langsamen Vergiftungen der Leber mit Todesfolge", malte sie dabei den Teufel an die Wand.

Das Schlimme darüber hinaus für sie: Nicht nur über die Milch oder das Fleisch gelangt der Giftstoff auch in unsere Nahrungskette, sondern im schlimmsten Fall naschen auch die Bienen an der gelben Blüte und vergiften damit ihren Honig, so Schork-Raabe.

Deshalb galt es, das Johanniskreuzkraut schon mit der Wurzel aus der Erde zu ziehen. Zum eigenen Schutz verlangte sie von den anwesenden Mithelferinnen obendrein, "unbedingt immer Handschuhe zu tragen und die Pflanzen in einen Müllsack zu stecken, den man sicher verschließen kann". Kleinere Mengen aus dem eigenen Garten könne man unbedenklich im Restmüll entsorgen, aber bei größeren Beständen wie an diesem Tag standen laut Schork-Raabe wie im vergangenen Jahr die von der Gemeinde gestellten Container bereit.

"Die Verwechslungsgefahr mit ungiftigen, beliebten Küchen- sowie Heilkräutern und Gemüsepflanzen ist leider nicht selten", gab sie vor allen Dingen den "Neulingen" unter den mithelfenden Frauen zuvor Nachhilfe in der Theorie. Deshalb erschien es ihr wichtig, auf die gezahnte Blattform und den dunkelrot bis violetten Stängel des bis zu einem Meter hoch wachsenden Giftkrautes hinzuweisen. Zudem bildeten die einjährigen Pflanzen Rosettenblätter, die bestehen bleiben, wenn beispielsweise durch das Mähen keine Blüten mehr kommen.

Auch das an Grünkohl erinnernde gezahnte Blattwerk mit stumpfen, teils gewellten Blatträndern fiel in das Blickfeld, als viele Augen die dunkelgrüne Ober- und die meist weißliche Unterseite der Blätter genauer unter die Lupe nahmen. Zudem sah man bei einigen Kräutern auch einfache oder doppelte Blattrandeinschnitte mit feinen Haaren auf dem Pflanzenblatt.

Eines fiel sofort auf: Das giftige Spinnenkraut sieht vor allem dem Johanniskraut auf den ersten Blick täuschend ähnlich und bei beiden sticht bekanntlich das strahlend gelbe, zur gleichen Zeit gedeihende Blütenkleid hervor. Zusätzlich bevorzugt die Giftpflanze gleiche Standortbedingungen, sodass man jene dort antrifft, wo sich auch Johanniskraut angesiedelt.

Hier gab Schork-Raabe noch einen Trick beim Erkennen mit: "Zerreiben Sie die Blätter und es entsteht ein unangenehmer, fast abstoßender Geruch", sagte sie, bevor sie sich für "die Unterstützung im Namen aller Weidetiere" ganz herzlich bedankte.