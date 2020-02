Neckargemünd. (cm) In fast jedem Kinderzimmer war und ist die Tigerente zu Hause. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Villa Menzer in Neckargemünd. In neun Räumen des Hauses aus dem Jahr 1890 ist noch bis zum 15. März eine große Ausstellung mit über 250 originalen Zeichnungen, Gemälden und Radierungen des Künstlers Janosch – er hat unter anderem die Tigerente erschaffen – zu sehen. RNZ-Leser haben nun die Chance, fünf mal zwei Karten für eine exklusive Führung unter dem Motto "Das Leben, die Malerei, die Grafik und die Erzählkunst von Janosch" zu gewinnen. Die Gewinner der Karten dürfen gerne ihre Kinder oder Enkelkinder mitbringen. Für sie gibt es ein Begleitprogramm.

Claus Petschmann ist mit dem bisherigen Verlauf der Ausstellung sehr zufrieden. Der Vorsitzende des Vereins "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" – dieser veranstaltet die Ausstellung mit der Stadt – ist sicher, dass die 2000-Besucher-Marke trotz des kleinen Werbeetats erreicht wird. An diesem Wochenende soll zur "Halbzeit" der Ausstellung die 1000. Eintrittskarte ausgegeben werden. Und dabei seien gar nicht alle Besucher der Begleitveranstaltungen mitgezählt worden, so Petschmann.

"Die inhaltliche Resonanz auf die Ausstellung ist hervorragend", betont der Vorsitzende. Die Verantwortlichen würden viel Lob bekommen und die Besucher würden nicht nur aus der Region kommen, sondern auch mehrere 100 Kilometer Fahrt auf sich nehmen. Zuletzt hätten die Besucherzahlen der donnerstags bis sonntags jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffneten Ausstellung in der Dilsberger Straße 2 kontinuierlich zugenommen.

"Es ist eine der größten Janosch-Ausstellungen in der letzten Zeit", betont Petschmann. Die Werke stammen aus mehreren Quellen und die Villa Menzer bietet viel Platz. Apropos: Die Ausstellung soll das seit über zehn Jahren weitgehend leerstehende städtische Gebäude wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und dessen Attraktivität sowie Wirtschaftlichkeit unter Beweis stellen. Bekanntlich setzt sich der Verein für ein Trauzimmer ein. "Die Villa ist ein wunderbarer Ort und ein Filetstück in der Region", meint Petschmann. Begeistert ist Petschmann auch vom Engagement der rund 70 Helfer, die die Ausstellung beaufsichtigen – darunter drei Stadträte.

Die RNZ verlost fünf mal zwei Karten für Erwachsene für die 40-minütige Führung mit Claus Petschmann am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr. In der Führung wird es auch um die Biografie des Künstlers gehen. "Anschließend können die Teilnehmer die Ausstellung mit informierten Augen betrachten", sagt Petschmann. Eintritt und Führung sind für die Gewinner natürlich kostenlos.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0 13 78 22 / 70 23 23 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG mit dem Kennwort Janosch sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Mittwoch, 19. Februar, 15 Uhr, geschaltet.

