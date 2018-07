Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Vielfalt - kein anderes Wort könnte das zweite "Internationale Fest" am Wochenende in der Bergstraßengemeinde besser beschreiben. Auch, was das Kulinarische betrifft. Die RNZ kostete sich durch und liefert die passenden Text-"Häppchen":

Peru

Empanadas en masse mit Fleisch, Käse und Brokkoli bot Elena Breitkopf aus Peru.

"Wir haben die beste Küche", sagt Elena Breitkopf. Die beste Küche Südamerikas? Nein, des ganzen Planeten, so die Peruanerin mit dem Geburtsnamen Vásquez Tirado. Sie lebt seit 14 Jahren an der Bergstraße - "und das wirklich gerne". Tatsächlich erobert die peruanische Kochkunst seit Jahren die Welt - und nun auch Dossenheim. Vor allem die köstlichen Empanadas gehen am Stand ihres Vereines "Bunte Brise" weg wie warme Semmeln, was im Übrigen gar kein unpassender Vergleich ist. Nur, das die Empanadas gefüllt sind: klassisch mit Rindfleisch und Beilagen. Und vegetarisch mit drei europäischen Käsesorten und Brokkoli. "Wir müssen uns hier eben neu erfinden", sagt Breitkopf lächelnd. Beim Kochen wie im ganzen Leben.

Eritrea

Auch in Deutschland setzt Hana Solomone die Tradition der Kaffeezeremonie fort.

Im Heimatland von Hana Solomone wird Kaffee nicht getrunken. Nein, Kaffee wird zelebriert. Jeden Tag bereiten Frauen in Eritrea in einer traditionellen Zeremonie - genannt "Bunn" - das Getränk auf. Solomone seit drei Jahren in Dossenheim. Hier hat sie mit ihrem Mann nach der Flucht eine neue Heimat gefunden, eine Tochter geboren - und das Kaffeekochen nicht verlernt. "Schmeckt wie Espresso, nur nicht ganz so stark", bringt eine Besucherin den Geschmack treffend auf den Punkt. Salziges Popcorn (Ebaba) und Fladenbrot (Kitcha) runden den Zwischengang ab.

Finnland

Kyra Fischer servierte mit der Elchbratwurst Nordisch-Exotisches vom Grill.

Schon der Name klingt wild exotisch: "Hirvimakkara". Wie bitte? "Elchbratwurst" lautet die Antwort der Finnin Mintuu Vainio. Sie ist vor 20 Jahren in die Region gekommen. "Eigentlich wollte ich nur ein Praktikum machen. Dann habe ich mich verliebt, bin Mutter und hier sesshaft geworden", schildert Vainio im Zeitraffer. Auf dem Rathausplatz bietet sie zusammen mit Grillmeisterin Kyra Fischer und weiteren Freunden die nordische Spezialität im Roggenbrötchen an. "Das ist gesünder als Weizenbrötchen", so Vainio und zum servierten finnischen Senf sagt sie: "Für uns ist er stark, die Deutschen finden ihn alle sehr süß." Sei’s drum: Zur streng-rustikal schmeckenden Elchwurst jedenfalls ein gelungener Kontrapunkt.

Brasilien

So groß wie das Land ist auch die Vielfalt der Küche. "Jede Region hat seine eigene Gericht Spezialitäten", erklärt Harlem Souza Otto, der selbst aus dem fleischverliebten Süden des Landes stammt. Das Nationalgericht ist aber überall gleich: Feijoada. Ein von Sklaven erfundener Eintopf, der es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Schweinefleisch, schwarze Bohnen, Reis, Maniokmehl, Gemüse, Gewürze und sogar Salat - reichhaltig ohne Ende. Und faszinierend, wie alles miteinander harmoniert. So wie die Helfer des Brasilianisch-Deutschen Zentrums Heidelberg. Der Dossenheimer Harlem Souza Otto hat den Verein 2009 gegründet und steht ihm selbst vor - klingt verdammt Deutsch.

Sri Lanka

Der Duft von Curry bereitet Shanthiya Selvachandran aus Sri Lanka ein Lächeln.

Kommt Asien, kommt Würze. Das wird beim Probieren des Chicken Curry deutlich. Dank Reis und Kokosmilch sind die Geschmacksknospen noch intakt. "Dabei haben wir extra die Schärfe etwas runtergesetzt", erklärt Shanthiya Selvachandran. Die 17-jährige Schülerin kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Was die Küche Sri Lankas ausmacht? "Die Gewürze und ihre Intensität", so Selvachandran. Stellvertretend für den Familienbetrieb zählt sie auf: Kümmel, Chili, Fenchel, Koriander, Zimt, Kurkuma und - na klar - Curry.

Armenien

Bei Roda Abrahamian aus Armenien wartete saftiges Grillgut auf Abnehmer.

Razmik Abrahamian hat alles im Griff. Gewandt dreht er ein Dutzend Spieße, wendet Schweinenacken, Hähnchenbrust, Tomaten, Paprika und Co. nach Gusto. Schaschlik ist in Armenien mehr Kult als "nur" Leckerbissen, wird auf Hochzeiten und sogar einem eigenen Schaschlik-Festival zelebriert. "Wir haben ein sehr gebirgiges Land, können wenig anbauen. Daher hat der Fleischkonsum eine große Tradition", erklärt Abrahamian. Beim ersten Biss wird klar: Der Armenier versteht sein Handwerk. Er liefert den Beweis, dass bei Fleisch zwischen knusprig und saftig kein "oder", sondern auch ein "und" stehen kann. Zusammen mit seiner Frau Roda lebt Razmik Abrahamian seit 1992 an der Bergstraße. Stolz sagen sie: "Wir sind echte Dossemer."