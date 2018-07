Dossenheim. (dw) Sie lebe jetzt seit elf Jahren hier, sagte eine Kanadierin. "It’s really my home now", die Gemeinde sei wirklich zu ihrer Heimat geworden. Darum beteilige sie sich mit einem Stand. So wie jener Dossenheimerin ging es vielen weiteren: Sie engagierten sich am Wochenende beim zweiten "Internationalen Fest" auf dem Rathausplatz, das die Gemeinde organisiert hatte. Weil sie hier gut leben, dankbar sind und etwas über ihr Land erzählen wollen, aus dem sie kommen.

Es war ein Fest für die Sinne. Die Sprache, die sie wählten, ging über den Gaumen, oder es wurden mit Musik, Spiel und Tanz kulturelle Beiträge gezeigt. Die Integrationsbeauftragte Dorothee Elling erlebte das Fest zum ersten Mal. "Es ist schön, dass so viele mitmachen", sagte die Rathausmitarbeiterin, die Ansprechpartnerin für alle internationalen Bürger ist.

Das Engagement war riesig. Jene Dame hatte eigens ihren 80-jährigen "Uncle Brian" um sein Rezept für sein berühmtes Bananenbrot gebeten. Den Freitag hatte sie backend verbracht. Anderen, wie der Familie, die Koreanisches anbot, erging es ähnlich. Eine deutsch-mexikanische Familie machte auf ein altes Handwerk aufmerksam: kunstvoll bemalte Schmuckschatullen aus Duftholz. Seine Schwiegertochter sei eine ausgezeichnete Köchin, schwärmte der Schwiegervater vom traditionell zubereiteten kulinarischen Angebot. Das Pflegeheim "Haus Stephanus" ist das ganze Jahr über international. Die Mitarbeiter kochten und tanzten auch hier.

Die Bergstraßengemeinde und ihre Vereine pflegen schon lange Kontakte in alle Welt. Einer war eigens dafür gegründet worden. Der "Partnerschaftsverein Dossenheim - Le Grau du Roi" war nicht nur mit den für Südfrankreich typischen "gut gekühlten", leichten Weinen präsent. Begleitet vom sagenhaften Akkordeonspiel von Hans-Jürgen Ott, mit dem sofort französischer Flair auf die Bühne einzog, erzählten Rüdiger Neumann und Ulrike Bruch etwas über das ehemalige Fischerdorf, mit dem man seit über 30 Jahren über eine vertraglich dokumentierte Jumelage verbunden ist.

So selbstverständlich wie der Partnerschaftsverein sich präsentierte, stellte sich auch der vor gut drei Jahren gebildete "Asylkreis" vor. Er kümmert sich nach wie vor, mit Kleiderkammer, Fahrradwerkstatt und Sprachcafé um essenzielle Bedürfnisse der in einer neuen Heimat Angekommenen. Die Bühne war freilich auch für andere zum Schauplatz geworden, zu denen auch Beiträge örtlicher Kindergärten, Schulen sowie der beiden Musikvereine gehörten.

Nach den vielen Sonnentagen war es schade, dass es ausgerechnet an diesem Wochenende ab und an regnete. Bürgermeister Hans Lorenz blieb optimistisch. "In wenigen Minuten hört es auf zu regnen", beschwor er die Sonne. Mit diesem Fest wolle man ein Zeichen dafür setzen, dass man auch friedlich und harmonisch zusammenleben könne, eröffnete er das zweitägige Fest. Deshalb könne man friedlich und harmonisch miteinander feiern. Dafür brauche es viele Teilnehmer. "Die haben wir", so Lorenz. Er dankte allen und insbesondere Thomas Schiller, der die Fäden in der Hand hatte.